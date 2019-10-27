СМИ: LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany

Люксовый холдинг LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton изучает возможность поглощения Tiffany & Co на американском ювелирном рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, в настоящее время между компаниями идут переговоры, но гарантий, что соглашение будет достигнуто, нет.

Приобретение Tiffany может стать крупнейшей в истории LVMH сделкой, превысив стоимость покупки Christian Dior в 2017 году за $7 млрд.

Напомним, по итогам 2018 года, холдинг LVMH сообщил о рекордных показателях выручки и прибыли от основной деятельности. Годовая выручка выросла на 10% и достигла €46,8 млрд, прибыль от основной деятельности — на 21%, до €10 млрд. Учитывая эти показатели, компания повысила размер дивидендов до €6 на акцию, в 2017 году выплачивались €5 на одну акцию.