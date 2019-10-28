Дроны не долетели до разрешений

Большинство владельцев дронов в России могут оказаться вне закона — с 28 октября все беспилотники в стране весом от 250 г должны встать на учет. Тем, кто свой дрон не зарегистрировал, грозят штрафы. Под новые критерии попадают многие аппараты для съемок, которые россияне покупают как игрушку для детей. В конце сентября, когда в силу вступили новые правила, Росавиация давала 30 дней на постановку на учет, но, как выясняется, желающих пришло не много. Почему пользователи не спешат регистрировать дронов? Разбирался Николай Долгополов.

95% владельцев дронов в России с 28 октября рискуют получить штрафы. Все дело в новых правилах регистрации, которые вступили в силу 27 сентября этого года. В соответствии с ними владелец должен зарегистрировать свой беспилотник в Росавиации. На это дается десять дней с момента покупки. А на регистрацию дронов, которые уже находятся в собственности, отводится месяц. Однако большинство владельцев регистрировать аппараты не спешат, говорит пилот дрона Евгений Селезнев: «У меня несколько аппаратов, но я их не регистрировал, потому что процедура очень неудобная: нужно писать на почту, ждать ответа, фотографировать дрон со всех сторон, распечатывать снимки в цветном виде. Есть опасения, что за разрешение на полеты выпишут штраф, потому что мой беспилотник летает каждый день. Процедура получения разрешения занимает гораздо больше времени, чем сама регистрация, а без него все это просто формальность».

Пользователи беспилотников рассказывают, что для получения разрешения на взлет в заявке требуется указать время полета и маршрут. В Москве на согласование для компаний уходит полтора месяца, физлицам получить разрешение почти нереально. Бизнес, который использует дроны в своей деятельности, часто не может позволить себе тратить столько времени на оформление, рассказал “Ъ FM” продюсер видеопродакшена Grizzly Михаил Мартынюк: «Система разработана плохо, поэтому мы не оформляли никакие документы. Если бы дроны просто регистрировали, и они спокойно бы летали тогда, когда мы бы хотели, мы бы поддержали эту идею. Выявлять, кому принадлежит дрон, нужно, только когда произошло какое-то ЧП».

При нарушении порядка регистрации или полетов физическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб., компаниям — до 500 тыс. Участники рынка жалуются на чрезмерно жесткие ограничения. Впрочем, правительство может и смягчить правила использования беспилотников, и для полетов на низких высотах разрешение не потребуется, полагает гендиректор ассоциации пользователей и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев: «Мы ожидаем, что в ближайшие дни появится согласованные в Минюсте изменения в федеральные правила использования воздушного пространства: можно будет летать на высоте до 150 м в пределах видимости, кроме зон с ограничениями и не ближе 5 км до аэропортов. Это будет достаточно разумное изменение, которое позволит нормально жить и летать авиамоделистам и многим любителям».

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По оценкам «Аэронет», в России сейчас насчитывается порядка 50 тыс. дронов, из них зарегистрированы только 5%. Есть и другие цифры: в Госдуме, которая работает над поправками о праве силовиков сбивать дроны-нарушители, сообщили, что только за прошлый год в России организации и частные лица приобрели примерно 160 тыс. беспилотников.

В любом случае процент легальных аппаратов минимален, и если жесткие правила и заявленные сроки регистрации не изменятся, это может стать существенным препятствием в развитии отрасли, которую усиленными темпами развивает весь мир. В Минтрансе отметили, что легкие дроны до 30 кг могут летать не выше 150 м в поле зрения оператора. В ином случае потребуется разрешение.