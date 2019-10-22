Пилоты дронов рискуют столкнуться со штрафами

95% пилотов дронов в России с понедельника рискуют получить штрафы. Все дело в новых правилах, которые вступили в силу в конце сентября. Росавиация дала владельцам беспилотных летательных аппаратов максимум 30 дней, чтобы поставить свои устройства на учет. Этот срок истекает в воскресенье. С понедельника полицейские имеют право проверить любого человека, запускающего дрон. При нарушении физическим лицам грозит штраф до 50 тыс. руб., компаниям — до 500 тыс. руб. По данным Росавиации, большинство пилотов регистрировать аппараты не спешат, как и получать отдельное разрешение на каждый взлет.

Дело в том, что процедура регистрации слишком неудобная, поэтому и заявок немного, говорит пилот дрона Евгений Селезнев: «У меня несколько дронов, и я не зарегистрировался, так как процедура регистрации неудобна: нужно писать на почту и ждать ответа, сфотографировать со всех сторон дрон и распечатывать фотографии в цветном виде. Процедура получения разрешения гораздо дольше происходит, чем регистрация самого дрона. Поэтому даже если у тебя дрон зарегистрирован, но нет разрешения на полеты, то регистрация — это просто формальность. Важнее, конечно, иметь разрешение на полеты, нежели регистрацию. Получение разрешения на полеты в Москве занимает около 1,5 месяцев через департамент безопасности для юрлиц, но для физлиц, насколько я знаю, разрешение на полеты почти невозможно получить. Если бы это было удобно, конечно, все бы зарегистрировались».

По оценкам участников рынка, в России сейчас около 50 тыс. дронов управляются любителями, еще около 2 тыс. — используют компании. На любой взлет требуется разрешение местных органов власти. В заявке нужно указывать время полета и маршрут. Если ее одобрят, для всех остальных полетов это воздушное пространство будет закрыто. На деле эта процедура почти никогда не соблюдается.

Даже профессионалы рынка с крупными проектами не утруждают себя лишними формальностями, говорит продюсер видеопродакшена Grizzly Михаил Мартынюк: «Если бы мы понимали, что система адекватна, мы, конечно, ее бы использовали. Система была бы адекватной, если мы просто регистрировали дроны, спокойно летали тогда, когда хотели, и только в случае какого-нибудь ЧП выявляли, кому принадлежал дрон, и потом уже привлекали к ответственности человека.

Это правильнее, чем заранее брать разрешение, чтобы взлететь там, где и так можно взлететь, и где ничего страшного бы не случилось.

У нас и так рынок наполовину работает “в черную”: “черные” фрилансеры, “черные” специалисты, в том числе специалисты по воздуху. Это даже в кино происходит, что уж говорить про какие-то корпоративные вещи и тем более про бытовые».

Кто и в каком порядке обязан регистрировать беспилотники Читать далее

Впрочем, скоро правительство может смягчить правила использования беспилотников, и для полетов на низких высотах разрешение не потребуется, говорит гендиректор ассоциации пользователей и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» Глеб Бабинцев: «Мы ожидаем, что в ближайшие дни появятся уже согласованные даже в Минюсте изменения федерального правила использования воздушного пространства, и можно будет летать на высоте до 150 метров в пределах визуальной видимости, кроме зон с ограничениями и не ближе пяти км до аэропортов. Это будет довольно хорошее ослабление законодательства, позволяющее нормально летать авиамоделистам и многим любителям, которые управляют дронами буквально перед собой, видят воздушную обстановку и в состоянии избежать столкновений».

В будущем процедура регистрации беспилотников также должна стать проще. Соответствующий онлайн-сервис, по данным Росавиации, планируют запустить в марте 2020 года.