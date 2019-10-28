Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов. Содержать в них предполагается арестованных предпринимателей. С просьбой оградить «в тюрьмах» бизнесменов от криминала в прошлом году выступал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Как рассказала ТАСС госпожа Минеева, необходимость создания частных изоляторов обусловлена «сложными условиями пребывания в таких учреждениях». В числе проблем она назвала вопросы материально-бытового обеспечения, организацию качественного питания, медобслуживание. Бизнес-сообщество готово профинансировать строительство изоляторов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), отметила обсудмен. «Пока еще наша рабочая группа (по проекту частных изоляторов) только начала заниматься вопросом, поэтому не готова давать конкретику»,— добавила Татьяна Минеева.

В конце 2018 года в московских СИЗО провели эксперимент по раздельному содержанию обвиняемых по экономическим статьям от других арестованных, в дальнейшем ФСИН планировала продолжить эксперимент по всей России. Борис Титов также предлагал создать для предпринимателей отдельные блоки в колониях, но во ФСИН эту инициативу комментировать не стали.

В сентябре 2019-го господин Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей. Омбудсмен предлагает не предупреждать, а штрафовать чиновников за необоснованные проверки, а не внесенные в реестр мероприятия признавать полностью недействительными. Также органы контроля должны лишиться возможности возбуждать административные дела против бизнеса при отсутствии реального ущерба.

Подробнее о предложении омбудсмена — в публикации “Ъ” «Контролеров подводят под штрафы».