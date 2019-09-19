Контролеров подводят под штрафы

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил три проекта поправок в КоАП и закон о защите предпринимателей. Омбудсмен предлагает не предупреждать, а штрафовать чиновников за необоснованные проверки, а не внесенные в реестр мероприятия признавать полностью недействительными. Также органы контроля должны лишиться возможности возбуждать административные дела против бизнеса при отсутствии реального ущерба. В аппарате уполномоченного отмечают, что контрольные органы используют эту лазейку для де-факто неучтенных проверок. Омбудсмен направит проекты Владимиру Путину и рассчитывает на то, что они станут основой для поручений правительству.

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова, исполняя майское поручение Владимира Путина по отработке проблем российского бизнеса, подготовил к обсуждению два законопроекта (есть у “Ъ”) по ужесточению ответственности контрольно-надзорных органов за нарушения при проверках — они будут направлены президенту в течение недели для последующего рассмотрения рабочей группой под руководством главы его администрации Антона Вайно, рассказала глава экспертного центра при омбудсмене Анастасия Алехнович. Первый законопроект предполагает ужесточение ответственности контролеров за проверки с нарушениями — бизнес-уполномоченный предлагает не выносить контролерам предупреждения за такие нарушения, а сразу штрафовать их, а при малозначительном нарушении использовать другую норму КоАП о вынесении устного замечания.

Данные Верховного суда свидетельствуют: хотя число должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушения при проведении проверок, выросло с 2014 года в четыре раза и в 2018 году составило 2,3 тыс. человек, в 87% случаев они получили именно предупреждения, что «прямо противоположно подходу к назначению наказаний бизнесу», отмечают в аппарате господина Титова. Идею устранить дисбаланс между наказаниями для контролеров и бизнеса поддерживают и в «Опоре России». Сейчас «предприниматели отвечают за все, а чиновники ни за что — ответственность должна распространяться и на чиновников», пояснила “Ъ” первый вице-президент «Опоры» Марина Блудян.

Второй проект предполагает правку закона о защите прав предпринимателей (ФЗ-294) — он приравнивает невнесение или неполное и недостоверное внесение информации о проверке в единый реестр к грубым нарушениям. Как рассказал “Ъ” советник бизнес-омбудсмена Леонид Анучин, невнесение информации о проверках уже запрещено, но если должностное лицо нарушает регламент, то в 90% случаев также получает предупреждение. «Признание же нарушения грубым несет возможность признания проверки недействительной для предпринимателя, суда и прокурора — это вопрос прозрачности»,— поясняет он.

Третья инициатива в сфере КНД обсуждалась вчера на координационном совете общественных уполномоченных у господина Титова. Она предполагает запрет для надзорных органов возбуждать дела в отношении бизнеса в отсутствие реального ущерба жизни и здоровью людей, безопасности государства и угрозы ЧС. Сейчас административный процесс может быть инициирован не только по итогам проверок, но и по усмотрению должностных лиц, на основании обращений граждан и сообщений СМИ и информации госорганов. В результате при сокращении плановых и внеплановых проверок растет число административных расследований, которые в перечень проверок не входят, «не согласуются с прокуратурой, и нет никаких следов в едином реестре проверок, то есть ситуация почти невидима», отмечает Анастасия Алехнович.

В «Деловой России» в целом поддерживают инициативы омбудсмена, однако настаивают, что внесение законопроектов должно быть синхронизировано с реформой контрольно-надзорной деятельности — и переработкой КоАП (она также входит в периметр реформы КНД, см. “Ъ” от 11 июня; новый кодекс должен заработать в 2021 году). «В ускоренном режиме можно внести поправки и в действующий кодекс, что позволит протестировать точность сформулированных норм для разработки нового, но затягивание законопроектов до весенней сессии уже нецелесообразно»,— сообщила глава правового комитета «Деловой России» Екатерина Авдеева.

Диана Галиева