Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Ранее сегодня Читинский гарнизонный военный суд отправил обвиняемого под арест. В суде ТАСС уточнили, что рядовой останется под стражей до 27 декабря.

Инцидент произошел 25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный. Солдат устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. Погибли шестеро его сослуживцев и двое офицеров, еще двое пострадали.

Подробности — в материале “Ъ” «Разрядил автомат в сослуживцев».