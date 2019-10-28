Осужденного за взятку Михаила Астахова освободили от должности главы Южного округа

Бывший глава Каменска-Уральского Михаил Астахов подал заявление об увольнении с должности управляющего Южным управленческим округом. «Мы подтверждаем, что Михаил Астахов освобожден от должности»,— сообщили в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Пост мэра Каменска-Уральского Михаил Астахов занимал с 2008 года. В марте 2016 года он возглавил Южный управленческий округ.

В мае 2018 года в отношении Михаила Астахова возбудили уголовное дело. По версии следствия, в 2014 году он, будучи мэром, оказал покровительство частной строительной компании «Союзстроймонтаж» в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В качестве взятки Михаил Астахов получил автомобиль Toyota Venza и деньги на общую сумму более 5,9 млн руб.

В июле текущего года Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил Михаила Астахова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 12 млн руб. Решение суда сильно повлияло на здоровье 67-летнего чиновника, в результате чего он был госпитализирован с сердечным приступом. Изучив документы о состоянии здоровья осужденного, Свердловский облсуд 24 октября заменил восемь лет строгого режима на шесть лет условного заключения.

Управленческие округа в Свердловской области были созданы в девяностые годы как структура исполнительной власти на местах. Всего в Свердловской области пять управленческих округов. В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципалитетов, среди которых Арамиль, Богданович, Белоярский, Сысерть, Каменск-Уральский и другие.

Подробнее о деле Михаила Астахова — в материале «Строгий заменили условным»

Анастасия Реутова