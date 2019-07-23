Суд оказался строже прокуратуры

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего мэра 67-летнего Михаила Астахова, обвиняемого во взяточничестве. При этом в ходе судебного разбирательства прокуроры настаивали на условном сроке и штрафе 12 млн руб. По версии следствия, подсудимый незаконно получил автомобиль Toyota и деньги на общую сумму 5,9 млн руб. от компании-застройщика, которая выполняла муниципальные контракты.



В понедельник Синарский райсуд Каменска-Уральского вынес обвинительный приговор экс-мэру города Михаилу Астахову. Он был приговорен к восьми годам реального лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 12 млн руб. Михаил Астахов был взят под стражу в зале суда. В ходе судебных прений гособвинение просило для подсудимого условного лишения свободы в связи с его преклонным возрастом и состоянием здоровья. «Пока приговор не вступил в законную силу. Вопрос об обжаловании будет принят после изучения мотивировочной части решения»,— пояснили в областной прокуратуре.

Михаил Астахов занимал пост мэра Каменска-Уральского с 2008 года. В марте 2016 года он возглавил Южный управленческий округ. Управленческие округа в Свердловской области были созданы в девяностые годы как структура исполнительной власти на местах. Всего в Свердловской области пять управленческих округов. В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципалитетов, среди которых Арамиль, Богданович, Белоярский, Сысерть, Каменск-Уральский и другие.

Согласно материалам уголовного дела, расследованием которого занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области, уголовное преследование чиновника началось в мае 2018 года, когда он был задержан оперативниками ФСБ. По версии следствия, в 2014 году он, будучи мэром, оказал покровительство частной строительной компании «Союзстроймонтаж» в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В частности, он потребовал 3% от суммы контрактов за подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в городе Каменск-Уральский. «При этом часть работ по указанным муниципальным контрактам не была выполнена, что, однако, не стало препятствием для последующего перечисления на счет строительной фирмы полной суммы в счет оплаты по муниципальным контрактам»,— пояснили в СКР.

Связаться с защитой Михаила Астахова не удалось. В ходе расследования и судебного следствия экс-мэр вину не признавал, но в последнем слове не стал ее отрицать. По его словам, случившееся «лишь неприятный эпизод в его трудовой биографии».

Игорь Лесовских