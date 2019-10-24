Строгий заменили условным

Свердловский облсуд снизил наказание бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову. Ранее за получение взятки в размере порядка 6 млн руб. он был осужден на восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 12 млн руб. Этот приговор сильно повлиял на здоровье 67-летнего чиновника, в результате чего он был госпитализирован с сердечным приступом. В итоге, изучив документы о состоянии здоровья осужденного, суд заменил восемь лет строгого режима на шесть лет условного заключения.



Как сообщили в свердловском облсуде, в среду апелляционная коллегия судей рассмотрела жалобы защиты экс-главы Каменска-Уральского Михаила Астахова. В июле Синарский райсуд приговорил бывшего градоначальника к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 12 млн руб., признав его полностью виновным в получении взятки (ст.290 УК РФ). Это решение было удивительным для обеих сторон, так как гособвинение просило на прениях для чиновника условный срок. Впрочем, как пояснили в облсуде, приговор обжаловали только адвокаты и сам осужденный. «Выслушав все доводы по делу, а также изучив документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья подсудимого, суд смягчил экс-мэру приговор до шести лет условно с испытательным сроком пять лет»,— пояснили в облсуде.

Михаил Астахов занимал пост мэра Каменска-Уральского с 2008 года. В марте 2016 года он возглавил Южный управленческий округ. Управленческие округа в Свердловской области были созданы в девяностые годы как структура исполнительной власти на местах. Всего в Свердловской области пять управленческих округов. В состав Южного управленческого округа входят 14 муниципалитетов, среди которых Арамиль, Богданович, Белоярский, Сысерть, Каменск-Уральский и другие.

Согласно материалам уголовного дела, расследованием которого занимались следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области, уголовное преследование чиновника началось в мае 2018 года, когда он был задержан оперативниками ФСБ. По версии следствия, в 2014 году он, будучи мэром, оказал покровительство частной строительной компании «Союзстроймонтаж» в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В частности, он потребовал 3% от суммы контрактов за подписание актов о приеме выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в городе Каменске-Уральском. «При этом часть работ по указанным муниципальным контрактам не была выполнена, что, однако, не стало препятствием для последующего перечисления на счет строительной фирмы полной суммы в счет оплаты по муниципальным контрактам»,— пояснили в СКР.

Связаться с адвокатами господина Астахова на момент подготовки материала не удалось. Впрочем, известно, что в ходе следствия свою вину он не признавал, однако в последнем слове назвал случившееся «неприятным эпизодом в трудовой биографии».

Игорь Лесовских