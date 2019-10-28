Сбербанк запустил приложение для гостей ресторанов

Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood. С помощью сервиса пользователи смогут забронировать столик, оплатить заказ и оставить чаевые онлайн, а также заранее заказать блюдо к своему приходу, говорится в пресс-релизе банка.

Приложение создано на базе алгоритмов Plazius и «Афиша-Рестораны». В него интегрированы подборки ресторанов, скидок и спецпредложений, а также возможность оценить ресторан. Авторизоваться в SberFood можно с помощью мобильного телефона или «Сбербанк ID», сообщил РБК гендиректор FoodPlex Никита Нечаев. Он рассказал, что приложение доступно для 52 тыс. ресторанов в 72 городах, но не для всех предусмотрен полный функционал — решение о списке доступных опций принимают сами рестораны.

Рестораторы могут воспользоваться сервисом Marketing Cloud. Он включает инструменты для автоматизации маркетинга, настройки программы лояльности, а также опции бронирования и предзаказа. Marketing Cloud интегрируется в кассовую систему ресторана. В Сбербанке уточнили, что сервис поможет увеличить средний чек и частоту посещений заведения.

Напомним, в июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о планах создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка).

Подробнее о СП на рынках транспорта и еды — в публикации “Ъ”.