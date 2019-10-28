В Ингушетии зафиксирована самая высокая безработица в России

В 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, говорится в исследовании «РИА Новости». По итогам трех летних месяцев самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии.
В топ-10 регионов с самым низким уровнем безработицы вошли:
В десятку регионов с самым высоким уровнем безработицы включены:
Исследование было подготовлено на основании данных Росстата. По его информации, в среднем уровень безработицы в России в июне—августе составил 4,4%, снизившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Средний возраст безработного — 35,5 года. В основном летом у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца. При этом более четверти (25,2%) безработных ищут работу год и более.
Ранее сервис HeadHunter выяснил, что 9% компаний допустили сокращение сотрудников в 2020 году. В Минтруде РФ считают, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне.
Почему в регионах фиксируется нехватка рабочего персонала, читайте в публикации “Ъ” «Рынку труда не хватает рук».
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