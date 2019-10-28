В Ингушетии зафиксирована самая высокая безработица в России

В 38 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, говорится в исследовании «РИА Новости». По итогам трех летних месяцев самый низкий уровень безработицы был зафиксирован в Москве, а самый высокий — в Ингушетии.

В топ-10 регионов с самым низким уровнем безработицы вошли:

Москва (уровень безработицы — 1,3%),

Санкт-Петербург (1,4%),

Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%),

Московская область (2,8%),

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,9%),

Воронежская область (3,0%),

Республика Татарстан (3,2%),

Новгородская область (3,4%),

Хабаровский край (3,5%),

Тверская область (3,5%).

В десятку регионов с самым высоким уровнем безработицы включены:

Забайкальский край (9,1%),

Калмыкия (9,4%),

Карачаево-Черкесская Республика (9,6%),

Кабардино-Балкарская Республика (9,7%),

Алтай (10%),

Тыва (10,7%),

Дагестан (11,7%),

Северная Осетия — Алания (12,6%),

Чеченская Республика (13,4%),

Республика Ингушетия (26,2%).

Исследование было подготовлено на основании данных Росстата. По его информации, в среднем уровень безработицы в России в июне—августе составил 4,4%, снизившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Средний возраст безработного — 35,5 года. В основном летом у жителей России на поиск работы уходило 7,2 месяца. При этом более четверти (25,2%) безработных ищут работу год и более.

Ранее сервис HeadHunter выяснил, что 9% компаний допустили сокращение сотрудников в 2020 году. В Минтруде РФ считают, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне.

Почему в регионах фиксируется нехватка рабочего персонала, читайте в публикации “Ъ” «Рынку труда не хватает рук».