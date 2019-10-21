Минтруд: показатели безработицы в РФ в 2020 году не изменятся

Минтруд назвал стабильной ситуацию на рынке труда в России. Ранее сервис HeadHunter выяснил, что 9% компаний допустили сокращение сотрудников в 2020 году. В министерстве, однако, считают, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на текущем уровне.

По данным Минтруда, на 1 октября были зарегистрированы 662,2 тыс. безработных. «Что же касается ситуации на рыке труда, то в настоящее время рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий»,— заявили «РИА Новости» в ведомстве.

HeadHunter опросил около 150 российских работодателей. По данным опроса, в 2019 году сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. Оклады сотрудников при этом выросли в 43% фирм, в 53% остались без изменений.

Почему в регионах фиксируется нехватка рабочего персонала, читайте в публикации “Ъ” «Рынку труда не хватает рук».