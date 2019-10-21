HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году. В этом году о сокращении численности персонала заявило 19% работодателей, еще 49%, напротив, увеличили штат сотрудников.

HeadHunter опросил около 150 российских работодателей. По данным опроса, в 2019 году сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании. Оклады сотрудников при этом выросли в 43% фирм, в 53% остались без изменений. О снижении окладов заявил 1% работодателей.

Более половины (55%) респондентов в 2020 году надеются на увеличение фонда оплаты труда (ФОТ). 8% ожидают уменьшения ФОТ. Около половины работодателей (47%) прогнозируют увеличение окладов.

Ранее HeadHunter сообщил, что в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала. Девять из топ-10 самых дефицитных профессий относится к «синим воротничкам»: сварщики, слесари, грузчики, сборщики. В среднем россияне испытывают все меньше тяги к физическому труду, следует из исследования компании.

Подробности — в публикации “Ъ” «Рынку труда не хватает рук».