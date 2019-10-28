Захарова ответила на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Золотое

Высказывание лидера националистического батальона «Азов» Андрея Билецкого показывает, кто блокирует выполнение Минских соглашений, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ранее господин Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в сдаче «огромной территории» при попытке разведения сил, а также пригрозил ввести тысячи бойцов в Золотое.

«Четыре с лишним года главы стран НАТО и ЕС индивидуально и коллективно винили Россию в недостаточности усилий по реализации Минских соглашений. Четыре с лишним года Москва объясняла, что срывают их выполнение националистически ориентированные элементы, ответственность за которые лежала на Киеве. Теперь весь мир услышал признание истинно виновных о том, кто и как блокировал все это время выполнение Минских договоренностей, стартовым моментом которого должно быть разведение сил»,— написала госпожа Захарова в Facebook.

Напомним, Владимир Зеленский пообщался с представителями одного из добровольческих отрядов в населенном пункте Золотое. Во время разговора один из бойцов рассказал ему о письме с требованием встречи с президентом. Послание было передано губернатору Николаевской области Александру Стаднику. «Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то»,— сказал на это господин Зеленский. Позднее представители штаба Операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме, которые беседовали с Владимиром Зеленским, не являются представителями вооруженных сил Украины.

Подробнее о переговорах — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский ушел без оружия».