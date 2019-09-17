Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин, выступая на конгрессе всемирного израильского фонда «Керен ха-Йесод», заявил, что Израиль является русскоязычным государством. По его словам, россияне и израильтяне образуют «сетевую, общую семью», так как связаны «родственными и дружескими узами».

«Почти два млн русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством»,— сказал господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Президент добавил, что народы двух стран связывает общее и «часто трагические страницы истории». «Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Это абсолютно необходимо, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости»,— сказал Владимир Путин.

Он заявил, что позиция России и Израиля по поводу Великой отечественной войны сходны: «мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма».

Президент России поблагодарил еврейские организации Европы за противостояние попыткам пересмотреть результаты войны. «Почти единственными организациями, которые публично противостояли всем этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в прибалтийских странах. Люди не побоялись выходить на улицу, протестовать, надевать одежду узников концлагерей, напоминая о тех событиях, занимали активную, открытую позицию»,— заявил президент.

О том, как Владимир Путин встретился с премьер-министром Израиля в Сочи 12 сентября, читайте в публикации “Ъ”.