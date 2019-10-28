Банкиру возместили лишь расходы на защиту

Как стало известно “Ъ”, бывший председатель правления и владелец контрольного пакета банка «Пурпе» Алексей Евдокимов попытался в суде добиться выплаты ему 12,4 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Банкир в свое время являлся ключевым фигурантом расследования хищения 122 млн руб., выделенных РЖД на реализацию инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги», однако в конце концов обвинение с него сняли. В итоге суд удовлетворил иск господина Евдокимова частично, назначив компенсацию, почти в десять раз уступающую той, что требовал истец,— чуть более 1,3 млн руб.

Бывший председатель правления банка «Пурпе» Алексей Евдокимов обратился в Замоскворецкий суд столицы несколько месяцев назад. Он требовал от Минфина компенсацию за незаконное уголовное преследование в размере 12,4 млн руб.

Господин Евдокимов был арестован 20 марта 2015 года в рамках расследования обстоятельств хищения 122 млн руб. из средств РЖД. Эти деньги были выделены на реализацию комплексной инвестиционной программы «Малое кольцо Московской железной дороги». По первоначальной версии Следственного комитета России (СКР), после открытия финансирования программы ряд управленцев из железнодорожной отрасли и бизнесменов сколотили преступную группу с целью хищения денег. Согласно материалам дела, управленцы, пользуясь служебным положением, составили требования к участникам тендеров таким образом, что их победителем оказывалось малоизвестное ООО «Стройинжиниринг». В итоге компания заключила шесть договоров с РЖД, связанных с очисткой земельных участков, на общую сумму 154,2 млн руб. Большая часть этих средств, по мнению следователей, была похищена, причем счета, через которые выводились деньги, находились в банке «Пурпе», владельцем 52% акций которого был Алексей Евдокимов. Следствие поначалу решило, что банкир был в сговоре с другими фигурантами, и привлекло его в уголовной ответственности. Управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР предъявило ему обвинение в пособничестве особо крупному мошенничеству (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Причастность к махинациям господин Евдокимов отрицал, защита настаивала на его невиновности. В феврале 2015 года в связи с истечением предельного срока содержания под стражей банкир был освобожден под подписку о невыезде. А спустя еще несколько месяцев, в конце 2016 года, следователь СКР вынес постановление о прекращении уголовного преследования Алексея Евдокимова с формулировкой «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления».

Стоит отметить, что, пока шло расследование, банк «Пурпе» был лишен лицензии. Как отмечал ЦБ, основанием стали несоблюдение требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) средств, а также нарушения в части «принятия надлежащих мер по идентификации клиентов». Причем, как подчеркивал регулятор, руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации деятельности своей кредитной организации.

Получив право на реабилитацию, бывший предправления «Пурпе» и обратился в суд за компенсацией. Обосновывая заявленную в иске сумму, банкир указал, что услуги адвокатов обошлись ему в 659,5 тыс. руб., а кроме того, он требовал возмещения «утраченного заработка», который, по подсчетам финансиста, составил более 11,8 млн руб.

Однако суд удовлетворил иск частично, назначив компенсацию, в десять раз уступающую сумме требований,—1,3 млн руб. Возмещение расходов на адвокатов суд счел обоснованным, а вот в компенсации заработка фактически отказал. В судебном решении говорится, что, судя по представленным документам, во время следствия господин Евдокимов сначала находился в отпуске, который ему оплачивался, а затем трудовой договор с банкиром был расторгнут по его собственному заявлению. Утверждения истца о том, что он был вынужден уволиться и лишился заработной платы в связи с уголовным преследованием, как посчитал суд, документально не подтверждаются. Также, говорится в судебном решении, никаких данных о том, что банкир не смог трудоустроиться после его освобождения из СИЗО, представлено не было.

Мосгорсуд поддержал эти доводы, оставив решение суда первой инстанции в силе.

Владислав Трифонов