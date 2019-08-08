Террористы набираются сил

Несмотря на потерю территорий в Ираке и Сирии, группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вновь укрепляет там свои позиции. Об этом говорится в новом докладе Пентагона. Согласно документу, росту террористической угрозы способствовал частичный вывод американских войск из Сирии, а также нехватка средств и ресурсов среди союзников США на местах. Не обошлось и без упоминания России, которую Пентагон обвинил в подрыве репутации курдских сил — основных союзников Вашингтона в борьбе с ИГ.

Частичный вывод американских войск из Сирии уже повлиял на борьбу с остатками ИГ, затруднил консультационную помощь местным союзникам и возможность контроля антитеррористической коалиции над районами, которые считаются потенциальными рекрутинговыми зонами для боевиков. Об этом говорится в новом докладе генерального инспектора Минобороны США Гленна Файна. Доклад охватывает деятельность антитеррористической коалиции в Ираке и Сирии в рамках операции «Непоколебимая решимость» с начала апреля по конец июня. Выводы документа резко контрастируют с прежними заявлениями представителей администрации Дональда Трампа об успехах в борьбе с ИГ.

Напомним, что еще 23 марта США официально заявили об установлении контроля над последней территорией, которая принадлежала ИГ на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Тогда же президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу сокращения американского воинского контингента в Сирии, о планах вывода которого было объявлено еще в декабре прошлого года. Как отмечал президент, в Сирии может остаться около 600 американских военных (вместо примерно 2,5 тыс.). Впрочем, тогда же, в марте, Дональд Трамп не исключил, что ИГ еще сможет заявить о себе. О сохранении угрозы со стороны террористов предупреждали и партнеры США по антитеррористической коалиции.

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В итоге официальных данных о численности выведенных из Сирии американских военных до сих пор нет. Более того, в Москве фиксируют наращивание американского контингента в Сирии за счет присутствия частных военных компаний (ЧВК). В конце июля начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что численность американских ЧВК составляет свыше 3,5 тыс. человек.

Однако в докладе Пентагона говорится о нехватке ресурсов для окончательной победы над ИГ.

Согласно документу, число боевиков террористической организации в Ираке и Сирии колеблется от 14 тыс. до 18 тыс. человек, включая 3 тыс. иностранцев.

При этом не исключается, что численность группировки может быть гораздо выше с учетом спящих ячеек, подполья и продолжающейся вербовки террористов как в социальных сетях, так и на территории лагерей беженцев в Сирии.

В докладе сообщается, что ИГ планирует расширить свое влияние на суннитов в провинциях на севере и на западе Ирака, где террористы получают поддержку во многом благодаря семейным и племенным связям. При этом у сил безопасности Ирака нет возможности контролировать удаленные от центра районы. В итоге многие боевики бегут из Сирии и находят убежище в Ираке. В документе отмечаются противоречия между курдскими группировками, а также между курдами в Эрбиле и центральным правительством в Багдаде, что в итоге позволило боевикам ИГ перегруппироваться и возобновить атаки.

«Вопрос не только во внутрикурдских разногласиях и спорах между Багдадом и Эрбилем, проблема в целом в ситуации в Ираке,— пояснил “Ъ” программный координатор Российского совета по международным делам Руслан Мамедов.— После потери контроля над территориями ИГ приняло стратегию перехода к подпольной деятельности. Несмотря на постоянные контртеррористические операции иракских сил безопасности и вскрытие ячеек ИГ, у организации достаточно ресурсов для проведения регулярных террористических атак по всей стране».

Аналогичная ситуация и в Сирии. В докладе отмечается недостаток средств и оборудования для борьбы с ИГ у «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующих под опекой США ситуацию на северо-востоке Сирии. Напомним, что их костяк состоит из курдских «Отрядов народной самообороны». На данный момент СДС сконцентрированы на охране тюрем, где содержатся террористы (около 10 тыс. человек), и лагерей беженцев. В итоге резко возросло число атак и диверсий, включая поджоги сельхозугодий на северо-востоке Сирии и на восточном берегу реки Евфрат. Особенно непростая ситуация, согласно докладу, складывается в районе Дейр-эз-Зора, где фиксируются протесты арабского населения против СДС из-за несправедливого, с его точки зрения, распределения доходов от добычи нефти. В докладе утверждается, что этническая напряженность подогревается «Россией, Ираном, режимом Асада (президента Сирии Башара Асада.— “Ъ”) и ИГ», которые стремятся ослабить СДС.

Примечательно, что доклад Пентагона опубликован на фоне переговоров США и Турции по созданию буферной зоны на севере Сирии. Анкара требует от Вашингтона не только отвести «Отряды народной самообороны» от сирийско-турецкой границы, но и прекратить оказание им военной и консультативной поддержки. В противном случае Турция угрожала начать военную операцию против курдских формирований на востоке от Евфрата в одностороннем порядке. В среду Минобороны Турции сообщило, что компромисс найден: Анкара будет контролировать зону шириной в 30–40 км вглубь сирийской территории при координации с США. В то же время министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не намерен прекращать поддержку СДС. Доклад Пентагона придает весомую аргументацию такой позиции.

Оперативной реакции России на отчет господина Файна в среду не последовало. Однако Москва неоднократно предупреждала Вашингтон об опасной обстановке в лагерях беженцев, а также об отсутствии должного контроля за перемещением террористов между Ираком и Сирией в районе, который находится под опекой возглавляемой США антитеррористической коалиции. Еще в мае заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов предупреждал: терроризм продолжает укрепляться идеологически и финансово.

Марианна Беленькая, Елизавета Наумова