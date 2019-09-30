В Элисте готовятся использовать опыт Донбасса

Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с публичным обращением к жителям республики, в котором попросил поддержать бывшего руководителя ДНР Дмитрия Трапезникова на посту главы Элисты. Господин Трапезников был назначен и. о. главы столицы республики 26 сентября, а в минувшие выходные в центре Элисты прошел несанкционированный митинг против кадровой политики господина Хасикова. Организаторы акции заявили, что решение доверить господину Трапезникову руководство Элистой свидетельствует о «полном неуважении» к жителям города.

Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с видеообращением к жителям республики, в котором объяснил свое решение о назначении и. о. главы Элисты Дмитрия Трапезникова. Кандидатуру господина Трапезникова 26 сентября на голосовании в городском собрании Элисты в качестве кандидата на пост главы столицы республики предложил сам господин Хасиков. Он охарактеризовал его как «антикризисного менеджера».

Господин Трапезников будет возглавлять столицу республики до конкурса, дата которого пока не назначена.

В соответствии с уставом города глава избирается депутатами из состава кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

38-летний Дмитрий Трапезников окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры и Донецкий государственный университет управления. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района самопровозглашенной Донецкой народной республики. С 2015 года — первый заместитель руководителя администрации главы ДНР, начальник управления внутренней политики республики. После убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года в течение недели исполнял обязанности главы Донецкой республики.

Врио главы Элисты Дмитрий Трапезников Фото: Пресс-служба городского собрания Элисты

В минувшее воскресенье в Элисте на площади Победы состоялся несанкционированный народный сход, участники которого потребовали отставки Дмитрия Трапезникова с должности и. о. мэра. В противном случае жители города пообещали провести митинг у здания администрации города.

По оценкам участников, в акции приняли участие около 150 человек, в МВД по республике Калмыкия считают, что на сход пришли порядка 50 человек.

Организатором схода выступила общественная организация «Чуулhн — Съезд ойрат-калмыцкого народа». «Наше требование продиктовано огромным негативным резонансом в Калмыкии, вызванным этим кадровым решением. Дмитрий Трапезников не имеет никакого отношения к нашей республике. Это бывший и. о. главы самопровозглашенной ДНР и его назначение свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты»,— говорится в петиции на имя главы городского собрания Николая Орзаева, инициированной руководителем исполкома организации Валерием Бадмаевым.

Бату Хасиков в видеообращении к жителям, опубликованном на сайте главы республики, напомнил, что под руководством приезжих людей создавались электрические сети республики, аэропорт, республиканское автоуправление, нефтяная и газовая отрасли. При этом он отметил, что в последнее время «коррупция и криминал стали главным препятствием на пути развития Элисты и республики», и «сложившаяся ситуация требует нестандартных решений». По словам господина Хасикова, решение позвать господина Трапезникова на должность врио мэра Элисты принималось им лично:

«У него есть колоссальный опыт восстановления Донбасса. Я видел, какие там были разрушения, и каких результатов он сумел добиться за несколько лет. Лучшей школы для антикризисного менеджера не придумать».

Господин Хасиков отметил, что для него важно, чтобы глава города не был подвержен влиянию каких-либо кланов и криминала. По словам главы Калмыкии, Дмитрий Трапезников «сейчас готовит комплексный план развития города, нужно дать ему время»: «А судить нужно по результату».

Политолог Андрей Серенко считает, что выдвижение Дмитрия Трапезникова не было личным решением главы Калмыкии, и теперь он оказался в сложной ситуации. «Бату Хасиков привел в республику очень много "варягов", которые никакими особыми заслугами не известны, и отказывается опираться на местные кадры. Калмыки очень болезненно переносят доминирование над собой представителей других этносов, а сейчас они боятся, что Дмитрий Трапезников приведет во власть своих товарищей с Донбасса,— отмечает политолог.— Если он продавит кандидатуру господина Трапезникова, элистинцы лучше не заживут, а рейтинг главы республики будет обваливаться. Если уберет, станет понятно, что он оказался не таким волевым лидером, каким представлялся в ходе предвыборной кампании». Напомним, господин Хасиков избран главой Калмыкии 8 сентября этого года.

Сергей Петунин, Саратов