Открытым ПИФам сократят расходы

Ряд крупных управляющих компаний (УК) собираются исключить из правил открытых паевых фондов необходимость проведения годовых аудиторских заключений. В случае розничных фондов аудиторы дублируют работу, проводимую спецдепозитарием, отмечают участники рынка. Фондам такой шаг позволит экономить до 1,5 млн руб. ежегодно, которые пойдут на увеличение доходов пайщиков. Вместе с тем сохранится аудит закрытых фондов, активы которых менее ликвидны, поэтому дополнительный контроль востребован инвесторами.

Как стало известно “Ъ”, «Альфа-Капитал» 25 октября подал на регистрацию в ЦБ изменения правил трех открытых паевых фондов общей стоимостью чистых активов свыше 27 млрд руб. «В рамках стратегии оптимизации комиссионных расходов при управлении фондов планируем исключить из правил своих открытых ПИФов проведение ежегодного аудита, что снизит затраты пайщиков, а значит и положительно скажется на итоговой доходности для клиентов»,— пояснила гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева. Впоследствии компания планирует исключить аудит из правил 13 оставшихся открытых ПИФов.

Возможность отказаться от аудиторских услуг в отношении паевых фондов появилась у УК летом текущего года, после вступления в силу поправок к закону «Об инвестиционных фондах». Однако до последнего времени не было ясности, требуются ли для этого изменения типовых правил фондов со стороны ЦБ, которые намечены лишь на февраль 2021 года. В ответе на запросы участников рынка регулятор дал понять, что так долго ждать не требуется: «После вступления в законную силу… изменений… управляющая компания вправе в том числе внести соответствующие изменения в правила, исключающие из них сведения об аудиторской организации, а после вступления в силу таких изменений в правилах вправе не проводить ежегодный аудит ПИФов». Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что сохраняется обязательность аудита годовой отчетности УК.

По мнению участников рынка, исключение аудита в первую очередь актуально в случае с открытыми фондами. «Распоряжение средствами ПИФа, состав его имущества, заключаемые сделки подлежат ежедневному контролю со стороны спецдепозитария, а стоимость его активов и величина обязательств определяются УК по справедливой стоимости и также контролируются спецдепозитарием,— отмечает глава управления продаж и маркетинга "Райффайзен Капитала" Константин Кирпичев.— Это является достаточным основанием для отмены обязанности заключать договор оказания аудиторских услуг в отношении имущества фонда». По оценке госпожи Кривошеевой, отказ от ежегодного аудита ПИФов позволит сэкономить 0,4–1,5 млн руб. на каждом фонде.

Сейчас крупные игроки рассматривают целесообразность отказа от аудита фондов. «ТКБ Инвестмент Партнерс» сообщила, что планирует до конца года направить на регистрацию измененные правила ПИФов. «Мы планируем исключить из правил фондов аудиторов, скорее всего, уже в следующем году»,— рассказал заместитель гендиректора по правовым вопросам УК «Открытие» Константин Мазур. В управляющих компаниях «Сбербанк управление активами» также рассматривают целесообразность отказа от ежегодного аудита. В «Райффайзен Капитале» пока не принято итоговое решение в части аудитора. «В УК не рассматривали вопрос об исключении проведения аудита отчетности паевых инвестиционных фондов,— заявил “Ъ” главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.— Как правило, величина расходов на аудит является незначительной в отношении стоимости чистых активов фондов». В «Газпромбанк управление активами» заявили, что не планируют исключать обязательный аудит из правил фондов.

При этом в УК отмечают востребованность аудита в случае закрытых фондов. Скорее всего, аудитор останется в правилах закрытых ПИФов, в которых пайщики выразят заинтересованность в дополнительном контроле над имуществом фондов, полагает Константин Мазур. В этом случае, по его мнению, выбор аудитора будет продиктован интересами и предпочтениями владельцев паев.

Виталий Гайдаев