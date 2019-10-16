Подшипники национального вращения

В Совете СНГ по железнодорожному транспорту, который должен ввести для России ранее согласованный режим форсированной замены подшипников на всех вагонах на кассетные, возникли серьезные разногласия. На конец дня 15 октября принятие этой меры было исключено из протокола, но еще может вернуться. По мнению экспертов, несогласие всех железнодорожных администраций может привести к тому, что на территории РФ наряду с переоборудованными российскими вагонами будут курсировать вагоны приписки соседней страны, для которых нужно будет поддерживать базу роликовых подшипников.

На 16 октября намечено подписание протокола заседания Совета СНГ по железнодорожному транспорту, в рамках которого планировали утвердить переход в РФ на кассетные подшипники вместо роликовых с 2021 года. Об этом сообщается в проекте протокола (“Ъ” его видел). Документ должен окончательно узаконить аналогичные решения, принятые в сентябре комиссиями совета (см. “Ъ” от 13 сентября), которые, по оценкам владельцев вагонов, обойдутся рынку в 200–300 млрд руб.

Однако источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что по итогам прошедшего дня заседаний совета эти пункты из протокола были изъяты. Другой собеседник “Ъ” пояснил, что сначала на заседание глав железнодорожных администраций был вынесен вопрос о снятии с обсуждения пункта об утверждении перехода на кассетные подшипники. «Однако глава ОАО РЖД Олег Белозеров всех убедил, что дело касается исключительно России и обсуждение стоит продолжить»,— говорит он. Неснятые разногласия вынесли на заседание экспертов, где очень резкую позицию занял Казахстан. Его поддержали члены множества железнодорожных администраций, и в итоге при голосовании 11 стран выступили против, а за — только Россия, Белоруссия и Армения. «На конец дня этот пункт из протокола был исключен,— говорит собеседник “Ъ”.— Однако пока это ни о чем не говорит: с утра вновь соберутся главы администраций, и, возможно, решение изменится».

В самой РФ процесс принятия этого решения также идет не без сопротивления. 11 октября у вице-премьера Дмитрия Козака состоялось совещание, где были рассмотрены обращения «Русской стали», Союза операторов железнодорожного транспорта, Ассоциации производителей подшипников об отсрочке перехода. В поручении по итогам совещания Минтрансу и Минпромторгу дано время до 25 октября, чтобы провести переговоры с ассоциациями и внести предложения в правительство.

В Минтрансе “Ъ” заверили, что позиция министерства в поддержку перехода на кассетные подшипники остается прежней, и отметили, что для вступления решения в силу необходимо утверждение Совета СНГ и последующее издание соответствующего приказа. В Минпромторге от комментариев отказались.

«Это достаточно жесткое поручение, подчеркивающее некомпетентность тех чиновников Минтранса, которые внесли эту инициативу»,— отмечает глава Ассоциации производителей подшипников Олег Савченко. По его словам, на совещании было сказано, что технические испытания работы кассетного подшипника в буксе обычной тележки будут завершены только в феврале. «Как можно оценивать экономический эффект, если даже технический пока не проанализирован?» — говорит господин Савченко. Он предлагает сделать плавный переход до 2028 года с тем, чтобы производить замену подшипников на кассетные по мере закупки участниками рынка инновационных вагонов.

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что в случае единогласного решения всех администраций оно не создавало бы противоречий. Но в случае, когда часть администраций против, в России фактически будет введено два режима: один — для вагонов российской принадлежности, которые будут в принудительном порядке переоборудоваться кассетными подшипниками, и другой — для вагонов сопредельных администраций, для которых необходимо будет поддерживать и производственную, и ремонтную базу по роликовым подшипникам. Это, констатирует эксперт, делает ситуацию крайне неоднозначной.

Наталья Скорлыгина