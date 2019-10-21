Энергоцены прирастают Сибирью

Бизнес Сибири столкнется с самым резким ростом цен на энергоснабжение за последние годы. В 2020 году электроэнергия в регионе подорожает на 3,3%, а мощность — почти на 12%, следует из расчетов «Совета рынка». Регулятор объясняет прогноз ростом цен на топливо для электростанций и вводом новой генерации. Стоимость энергии предсказуема, считают аналитики, и промышленность могла подготовиться. Сами потребители уверены, что рост цен окажется выше прогноза регулятора и обгонит уровень инфляции.

Регулятор энергорынков «Совет рынка» подготовил прогноз роста энергоцен для промышленных предприятий на 2020 год (“Ъ” ознакомился с документом). «Совет рынка» оценивает стоимость двух товаров — электроэнергии (реально выработанных киловатт-часов) и мощности (плата за готовность генерирующих компаний поставить энергию в сеть). Сюда не включены тарифы на услуги по передаче энергии и сбытовая маржа.

В первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) электроэнергия в среднем подорожает на 1,6% (до 1,3 тыс. руб. за 1 МВт•ч), мощность — на 9,3% (до 859,2 тыс. руб. за 1 МВт). Во второй ценовой зоне (Сибирь) стоимость электроэнергии повысится на 3,3% (до 929 руб. за 1 МВт•ч), а мощности — сразу на 11,6% (до 683 тыс. руб. за 1 МВт). Согласно годовым отчетам «Совета рынка», для Сибири это самый большой рост цен на энергию и мощность с 2017 года. Прогноз Минэкономики по инфляции на 2020 год — 3%.

На стоимость электроэнергии (определяется на торгах на рынке на сутки вперед) влияет цена топлива для ТЭС. Так, в европейской части и на Урале преобладают электростанции на газе, а стоимость этого топлива в 2020 году вырастет на 2,2%, сообщил “Ъ” представитель «Совета рынка». Уголь подорожает на 3,8%, что отразится на стоимости электроэнергии в Сибири, где много угольных станций.

Наибольший вклад в рост цен традиционно даст стоимость мощности, которая в основном состоит из нерыночных надбавок: прежде всего это платежи за строительство ТЭС в 2011–2017 годах по договорам на поставку мощности (ДПМ), а также новых АЭС, ГЭС, зеленой генерации, электростанций в Крыму и Калининграде. В «Совете рынка» “Ъ” пояснили, что ключевым фактором роста цен в европейской части страны и на Урале станет ввод новых мощностей Нововоронежской АЭС («Росэнергоатом») и Зарамагской ГЭС («РусГидро»), а также запуск объектов зеленой генерации. А в Сибири нагрузка на потребителей вырастет из-за ввода отремонтированного блока Березовской ГРЭС (принадлежит «Юнипро», блок на 800 МВт был построен по ДПМ, но сгорел в 2016 году), уточнили в «Совете рынка». В Минэнерго отказались от комментариев. Минэкономики и генкомпании («Юнипро», Сибирская генерирующая компания, «РусГидро» и «Евросибэнерго») не ответили на запросы “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что «Совет рынка» заложил в свой прогноз на 2020 год оптимистичные объемы потребления, поэтому цена мощности, а с ней и цена электроэнергии в целом могут оказаться выше расчетов регулятора. «Очевидно, что с задачей сдерживания роста оптовых цен на электроэнергию на уровне инфляции регуляторы не справляются и при этом продолжают грузить экономику инициативами о дифференциации тарифа ФСК и оплате сетевого резерва, кратным ростом сбытовых надбавок и перекрестным субсидированием»,— говорит представитель ассоциации.

Рост цен на электроэнергию и мощность в России предсказуем, считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», и промышленность могла к этому подготовиться. Березовская ГРЭС, по его оценкам, будет получать около 11 млрд руб. дополнительных платежей по ДПМ с рынка, эта нагрузка должна была лечь на потребителей еще в 2016 году, но из-за аварии перенеслась на 2020 год. При этом энергоцены в 2020 году обгонят инфляцию, замечает аналитик, прогнозируя рост конечных цен на электроэнергию (включая стоимость ее передачи и сбытовую маржу) в целом по стране на 4,3%.

Полина Смертина