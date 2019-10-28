Apple не прозвучит в России

Контент запускающегося 1 ноября видеосервиса Apple TV+ не получит русскоязычного дубляжа — в России будут доступны только локальные субтитры. Российский пользователь привык к дубляжу, отсутствие которого, вероятно, означает, что сервис не рассчитывает на большой приток аудитории на первом этапе, считают местные конкуренты. При этом его конкурентным преимуществом станет привязка к устройствам Apple.

Видеосервис Apple TV+, который будет запущен в мире с 1 ноября, в России не будет содержать закадровой озвучки, на русском языке будут только субтитры, рассказал источник “Ъ”, близкий к Apple. Об этом слышали и два топ-менеджера российских видеосервисов. В Apple не ответили на запрос.

Apple TV+ позиционируется как сервис с полностью оригинальным контентом, он будет работать только по подписной модели, без рекламы и одновременно запустится более чем в 100 странах. Сервис будет доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch и Mac бесплатно в течение года для новых покупателей этих устройств или за 199 руб. в месяц. Единую цену в месяц на весь контент в России устанавливают, например, ivi — 399 руб., tvzavr — 349 руб., Premier — 129 руб. Цена подписки на «Амедиатеку» разнится в зависимости от срока — 599 руб. в месяц или 4999 руб. в год. В Okko цена в зависимости от видов контента составляет от 99 руб. до 599 руб. в месяц, в Megogo — от 197 руб. до 597 руб.

Стандартная практика российских онлайн-кинотеатров — покупать фильмы уже с озвучкой. Они также могут сами заказывать русскоязычный дубляж, когда закупают популярный зарубежный сериал напрямую у правообладателя с задачей удержать подписчиков скоростью поставки контента. В таких условиях озвучка популярного сериала, который должен выходить в России день в день с США, стоит около €300 в минуту, оценивает один из собеседников на рынке. В других случаях цены ниже. Например, перевод с английского и двухголосое закадровое озвучивание, как правило, стоит от 200 руб. до 315 руб. за минуту с учетом НДС, полноценный дубляж — от 890 руб. до 1,3 тыс. руб. за минуту, тогда как субтитрирование — 100–200 руб. за минуту, уточняет представитель Okko.

Если судить по анонсированному контенту (сериалы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, «Ради всего человечества» Сета Гордона, «Слуга» М. Найт Шьямалана и др.), видеосервис Apple пока нацелен в основном на американский рынок, полагает директор по стратегическому развитию онлайн-кинотеатра Start Дмитрий Гудумак. В России Apple TV+ станет «очень нишевым» продуктом и вряд ли сможет занять заметную долю на рынке из-за отсутствия «актуального для российского зрителя контента», согласен директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Вероятно, Apple, как ранее Netflix, не рассчитывает на большой приток русскоязычной аудитории на первом этапе, считает гендиректор Megogo в России Виктор Чеканов, отмечая, что для российского пользователя важны как дубляж, так и наличие локального контента. Отсутствие голосовой озвучки «критично для региональной аудитории», согласна директор по контенту tvzavr Елена Хлебникова. Сервис Apple, таким образом, будет направлен на людей, либо изучающих иностранный язык, либо уже знающих его на достаточном уровне, в основном жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников, рассуждает она. «Доля тех, кто предпочитает смотреть фильмы и сериалы на языке оригинала растет, но, как правило, это скорее киноманы и поклонники сериалов»,— добавляет представитель Okko.

Директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук также отмечает, что наличие или отсутствие озвучки может быть причиной выбора сервиса, напоминая, что в рунете озвучка «стала отдельным культурным кодом», а студии озвучения вроде «"Кураж Бамбей" известны наравне с сериалами, которые озвучивают». В то же время, добавляет она, Apple TV+ выходит «в очень грамотной модели», работая на связке контента и устройств, в которой есть большой потенциал.

Валерия Лебедева