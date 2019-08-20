Сериал от Apple обошел «Игру престолов» по бюджету Сколько стоило «Утреннее шоу» и будет ли оно успешным

Сериал от компании Apple оказался дороже «Игры престолов», сообщает Financial Times. Первый сериал от технологического гиганта под названием The Morning Show расскажет историю о закулисье и интригах американского утреннего телешоу, которое из-за скандала с сексуальными домогательствами покинул один из ведущих, которого сыграл Стив Каррел. Кроме него, главные роли в новом сериале исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Американская корпорация будет показывать шоу на собственном стриминговом сервисе Apple TV+. Уже вышел первый официальный трейлер сериала.

По данным Financial Times, производство серии «Утреннего шоу» оказалось дороже, чем стоимость эпизода «Игры престолов» от HBO, которая в последнем сезоне оценивалась в $15 млн. Но на что пошли такие деньги, остается загадкой, отмечает заместитель главного редактора журнала «Кинорепортер» Александр Фолин: «Даже если предположить, что они Стиву Каррелу, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун платят по $1 млн за эпизод, как это было в случае с сериалом "Теория большого взрыва", то выходит $3 млн.

На что еще $12 млн требуются, сложно представить. В принципе, обычно средний бюджет — $3-$4 млн.

Понятно, что, например, в "Игре престолов" было бесконечное количество массовки, спецэффектов, костюмов, грима, декорации, в конце концов, сумасшедшие. Здесь-то на что такой бюджет ушел? Но, боюсь, мы ответ на этот вопрос не узнаем раньше премьеры шоу. А, может быть, и позже, ведь неизвестно, будут ли видны эти $15 млн на экране».

В производство собственного контента Apple уже инвестировала около $6 млрд. Стриминговый сервис, который запустят этой осенью, позволит компании отвоевать внушительную долю рынка у конкурентов, считает главный редактор портала AppleInsider.ru Ринат Гришин: «На сегодняшний момент у Apple самое большое количество пользователей. Количество экранов очень много — это iPhone, iPad, компьютеры, телевизионные приставки. Кроме того, по стриминговому сервису корпорация договорилась, в том числе и с производителями смарт-ТВ, в котором тоже будет их сервис Apple TV+. Также стало известно, что стоимость подписки будет не так велика для американского рынка. $10 — это, в общем-то, абсолютно конкурентоспособная цена по сравнению с другими стриминговыми сервисами, такими как Netflix, Hulu, HBO и прочее. При этом Apple не зацикливается на чем-то одном, например, сериалах или кино.

В корпорации рассматривают сразу много проектов — и документальные фильмы, и сериалы, и кино, и утренние шоу и прочее.

За счет того, что у них огромная аудитория, которая уже, в общем-то, привыкла и за iCloud, и за музыку, и за другие сервисы, платить, то, назначая небольшую цену, они рассчитывают на очень большой скачок по количеству подписчиков и завоевывают себе новый рынок. Сейчас их ничто не останавливает, потому что их сервис будет кроссплатформенным — можно будет смотреть контент на любых устройствах Apple, на любых современных телевизорах».

Между тем, будет ли доступен стриминговый сервис от Apple в России, пока неизвестно.

Кирилл Абакумов