Сирийские войска подошли к турецкой границе

Сирийская армия достигла границы с Турцией на северо-востоке страны, передает SANA. ВС Сирии заняли четыре деревни в районе города Рас-эль-Айн (Эль-Хасака). Теперь они вплотную подошли к турецкой границе.

Ранее в этой местности произошли столкновения между турецкими и сирийскими военнослужащими. По данным Минобороны Сирии, погиб один турецкий военный, пятеро получили ранения. Курдские «Сирийские демократические силы» при этом заявили о ликвидации 22 «турецких наемников».

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии, договорились о совместном патрулирование освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».