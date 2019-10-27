Глава Пентагона пообещал уничтожать преемников лидера ИГ

Все преемники лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади будут уничтожены, заявил министр обороны США Марк Эспер. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации террориста в Идлибе: он подорвал себя в тоннеле, который перекрыли американские военные.

«Это сокрушительный удар. Это не просто их лидер, это их основатель. Он был для них вдохновляющим лидером во многих смыслах <…> мы будем внимательно следить за развитием ситуации. И когда появится новый лидер или лидеры, мы придем и за ними»,— сказал господин Эспер в интервью CNN.

По его словам, Дональд Трамп одобрил проведение операции по уничтожению Абу Бакра аль-Багдади на прошлой неделе после того, как изучил различные варианты. Террориста планировали захватить, либо уничтожить в случае необходимости.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Абу Бакр аль-Багдади убили в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб, где находится «последний оплот» ИГ. Он пытался спрятаться с тремя детьми в жилом комплексе, где было много подземных тоннелей. Когда последний тоннель перекрыли американские военные, аль-Багдади подорвал себя, дети также погибли. Господин Трамп заявил, что личность террориста подтвердила экспертиза. Он поблагодарил за поддержку Россию, Сирию, Турцию, Ирак и курдов. В Минобороны России, однако, усомнились в «очередном уничтожении» аль-Багдади. Ведомство заявило, что подтверждения этому нет.