Глава Total заявил о влиянии политики США на рост цен на нефть

Проводимая США политика на Ближнем Востоке, а также торгровая война Вашингтона и Пекина могут привести к повышению цен на нефть, заявил исполнительный директор Total Патрик Пуянне в интервью газете Le Journal du Dimanche. Он считает, что действия США провоцировали возобновление геополитических конфликтов в ближневосточных странах, из-за чего резко обострилась и ситуация на рынках нефти.

В качестве примера господин Пуянне привел решение администрации США «об оказании максимального давления на Иран, чтобы не допустить осуществления им экспорта нефти». «Пытаясь таким образом удушить эту страну, США создали сильную напряженность»,— отметил глава Total (цитата по ТАСС). Как считает Патрик Пуянне, действия Вашингтона спровоцировали атаку на танкеры в Ормузском проливе, а также обстрел нефтяных объектов саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco.

По словам директора Total, темпы мировой экономики сейчас замедлились, и в сложившейся ситуации нельзя допускать слишком высоких цен на нефть. «Не думаю, что именно к установлению таких цен стремится ОПЕК, и полагаю, что они удовлетворятся ценами за баррель нефти в пределах $60-70»,— добавил он.

Напомним, сделка ОПЕК+, заключенная в 2016 году, привела к более чем двукратному росту цен на нефть. В июле страны-участницы соглашения договорились продлиться его до апреля 2020 года. При этом все российские нефтяники признают, что сделка мешает их планам по увеличению производства.

Подробности — в публикации “Ъ” «Нефтяники тянут добычу на себя».

Как снижение цен на нефть влияет на американскую нефтяную отрасль, читайте в материале “Ъ”.