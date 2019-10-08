США устали бурить

Американская нефтяная отрасль на фоне снижения цен на нефть сократила число работающих буровых установок до минимума с мая 2017 года. По мнению экспертов, это может привести к замедлению темпов роста добычи в США в конце 2019 года, однако большое число незавершенных скважин позволит при необходимости быстро нарастить производство. В таких условиях страны ОПЕК и Россия, вероятнее всего, будут вынуждены сохранять сделку по снижению добычи нефти и даже увеличить масштаб сокращений.

Американские нефтекомпании снижают буровую активность уже семь недель подряд, свидетельствуют данные нефтесервисной Baker Hughes. За прошлую неделю число буровых установок уменьшилось еще на три единицы, до 710 штук, что является наименьшем показателем с мая 2017 года. Максимум по числу буровых в этом году был зафиксирован в январе — 877 штук.

Несмотря на снижение темпов роста добычи в США в последние месяцы, страна по-прежнему лидер по объемам производства и, по предварительным оценкам, добывала в конце сентября 12,4 млн баррелей в сутки.

Для сравнения: Россия добывала в сентябре в среднем около 11,25 млн баррелей в сутки.

Замедление темпов роста добычи в США станет очевидным в конце 2019 года, говорит Михаил Шейбе из Сбербанка. Он отмечает, что последний ежемесячный отчет EIA о фактической добыче нефти в США в июле подтвердил ее снижение третий месяц подряд. Однако пока это в большей степени обусловлено разовыми факторами: июльский показатель в 11,81 млн баррелей снизился главным образом из-за перебоев на шельфовых месторождениях Мексиканского залива из-за урагана Барри.

Как отмечает господин Шейбе, основной фактор, вынуждающий производителей сланцевой нефти сокращать расходы на бурение,— пессимистичная оценка глобального спроса на нефть.

Так, недавний анализ агентства Energy Aspects указывает на то, что рост добычи в долгосрочной перспективе окажется под давлением, несмотря на предстоящий в четвертом квартале запуск новых трубопроводных мощностей в Пермском бассейне на 2 млн баррелей в сутки.

Ангелина Глазова из «Атона» видит и иные факторы, влияющие на сокращение числа буровых. Она отмечает, у многих компаний имеются пробуренные, но незавершенные скважины (на которых не проведен гидроразрыв пласта), ввод которых «в теории может помочь оперативно увеличить объем добычи, нивелируя эффект снижения буровой активности по части новых установок». Она отмечает, что только в Пермском бассейне более 4 тыс. незаконченных скважин, а всего с США более 8 тыс.

Екатерина Грушевенко из Центра энергетики МШУ «Сколково» согласна, что только за счет заканчивания скважин многие американские компании могут увеличить добычу на 15–20%. «Безусловно, это не может длиться вечно, но поддерживать добычу за счет незаконченных скважин в течение года вполне возможно»,— отмечает она, добавляя, что прогнозирует рост добычи нефти в США в 2020 году на 1 млн баррелей в сутки. По мнению Антона Усова из KPMG, добыча в США будет расти в среднесрочной перспективе, несмотря на текущие колебания численности установок. Растущее число сделок на рынке слияний и поглощений также положительно повлияет на добычу, так как генерирует дополнительные денежные потоки от синергии вследствие оптимизации операционных расходов, добавляет Михаил Шейбе.

Он также полагает, что на фоне сохраняющегося беспокойства относительно роста спроса на нефть опасения по поводу быстрорастущей добычи сланцевой нефти в США в конце года должны начать ослабевать, что окажет некоторую поддержку ценам на нефть. Однако, считают аналитики, это едва ли позволит странам ОПЕК и России выйти из сделки по сокращению добычи. Ангелина Глазова ожидает, что сделка сохранится как минимум до марта 2020 года. Екатерина Грушевенко полагает, что ОПЕК в условиях роста добычи в США придется идти на более серьезное сокращение собственного производства. Россия, отмечает аналитик, вряд ли выйдет из сделки по сокращению добычи, но, возможно, не будет сильно увеличивать свою квоту.

Дмитрий Козлов