Трусова побила два собственных мировых рекорда на Гран-при Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова побила мировой рекорд по сумме баллов в произвольной программе на Гран-при Skate Canada и заняла первое место. За прокат она получила 166,62 балла и в итоге набрала 241,02 балла. Оба достижения являются мировыми рекордами. Предыдущие также принадлежали Трусовой — в сентябре 2019 года в Братиславе спортсменка набрала 163,78 балла в произвольной программе, а общая сумма баллов — 238,69 балла.

Другая российская фигуристка Евгения Медведева заняла пятое место (209,62), а Серафима Саханович заняла восьмое место (175,97).

Подробнее о дебюте на этапе Гран-при Skate Canada читайте в материале “Ъ” «Александра Трусова готовится запрыгнуть на канадский пьедестал».