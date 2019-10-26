Грузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Об этом он сообщил на встрече с жителями края Самегрело—Земо-Сванети.

«За пять месяцев бюджет Грузии потерпел ущерб в размере $350 млн. Доходы от туризма на сегодня перевалили за 2 млрд, и это реальные деньги»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля. Это произошло после визита российской делегации депутатов в страну. Глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента, что стало одной из причин массовых протестов в стране. 4 октября МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией.

Как развиваются отношения двух стран, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».

О протестах — в материале “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».