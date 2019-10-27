Полиция предъявила обвинение водителю грузовика с 39 телами

Британская полиция предъявила обвинение в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону. Он был водителем грузовика, где обнаружили 39 погибших в городе Грейс. Он предстанет перед судом в понедельник, 28 октября, сообщает AFP со ссылкой на полицию Эссекса. Сразу после задержания водителя полиция не могла решить, предъявлять ли ему обвинения.

Помимо Мориса Робинсона задержаны еще трое. Они подозреваются в торговле людьми и непредумышленном убийстве. 26 октября Ирландская полиция арестовала пятого человека, сообщает Reuters.

Напомним, в ночь на 23 октября полицейские графства Эссекс прибыли по вызову в индустриальный парк города Грейс, где обнаружили грузовик с прицепленным контейнером. В нем находились тела 39 человек. Изначально предполагалось, что все они граждане Китая, однако по последней версии погибшие могут быть вьетнамцами. Контейнер прибыл в английский порт Пурфлит из бельгийского Зебрюгге, а грузовик — из Дублина. Ранее сообщалось, что автомобиль зарегистрирован в болгарской Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Прицепной трейлер оказался рефрижератором, температура в котором опускается до –20°С.

Подробнее о происшествии читайте в публикации “Ъ”.