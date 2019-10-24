Китай присоединился к расследованию трагедии в Эссексе 39 граждан КНР были найдены мертвыми в грузовике около Лондона

Китай подключился к расследованию смерти 39 человек, найденных накануне мертвыми в грузовике около Лондона. Британская полиция заявила, что все погибшие — граждане КНР. Водитель грузовика 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон задержан по подозрению в убийстве.

В ночь на среду полицейские графства Эссекс прибыли по вызову в индустриальный парк города Грейс, где обнаружили грузовик с прицепленным контейнером. В нем находились тела 39 человек. Сегодня полиция заявила, что все они граждане Китая. Сотрудники посольства КНР в Великобритании проверяют информацию, МИД КНР взял ситуацию под контроль.

В ходе расследования выяснилось, что контейнер прибыл в английский порт Пурфлит из бельгийского Зебрюгге в ночь на среду и сразу же был прицеплен к грузовику, который направился в расположенную в нескольких километрах индустриальную зону города Грейс. По данным некоторых СМИ, водитель грузовика Мо Робинсон на стоянке открыл контейнер, обнаружил в нем мертвых людей и вызвал скорую. Вслед за врачами на место происшествия прибыли полицейские. Водитель был задержан.

По данным следователей, грузовик прибыл в Пурфлит из Дублина. Ранее сообщалось, что он зарегистрирован в болгарской Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке.

Прицепленный к тягачу трейлер оказался рефрижератором, температура в нем опускается до –20°С.

Происшедшее шокировало британскую общественность. «Трудно поставить себя на место сотрудников аварийных служб, когда их попросили открыть контейнер и разоблачить ужасное преступление»,— заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы знаем, что торговля (незаконный ввоз мигрантов в Великобританию.— “Ъ”) продолжается. Все причастные должны быть выслежены и привлечены к ответственности»,— добавил он.

Это не первая попытка незаконного пересечения британской границы китайскими гражданами, закончившаяся трагедией. В 2000 году в британском порте Дувр также был найден контейнер с 58 погибшими и 2 пострадавшими. В ходе расследования установили, что в инциденте замешана международная банда, занимавшаяся нелегальной перевозкой людей из Китая в Европу. Во главе организации «змееголовых» (так называют банды китайских контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегалов) стояла этническая китаянка Цзин Пинчэнь, гражданка Нидерландов. Используя свои знакомства среди руководства китайской провинции Фуцзянь и поддержку со стороны лидеров группировок китайской мафии, контрабандисты переправили из Китая в Европу не менее 200 тыс. нелегальных мигрантов.

В 2000 году китайская газета China Daily опубликовала информацию, согласно которой «змееголовые» получали как минимум $16,5 тыс. с каждого мигранта. Обычно мигранты сразу выплачивали мафии небольшой процент от необходимой суммы, а остальную часть отдавали из заработка в Великобритании.

Андрей Федотов