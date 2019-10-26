Погибшие в грузовике в Британии могли быть гражданами Вьетнама

Большинство из 39 погибших, тела которых были обнаружены в Великобритании в контейнере, могут быть гражданами Вьетнама, сообщает Reuters. Ранее предполагалось, что погибшие — граждане КНР. О том, что жертвы вьетнамцы, сообщил священник сельского прихода во Вьетнаме. Он заявил, что находится в контакте с семьями погибших.

Тем временем британская полиция запросила помощи у вьетнамского сообщества для опознания тел погибших. В правоохранительных органах не исключают, что жертвами могли быть люди нескольких национальностей.

В ночь на среду 23 октября, полицейские графства Эссекс прибыли по вызову в индустриальный парк города Грейс, где обнаружили грузовик с прицепленным контейнером. В нем находились тела 39 человек. Тогда полиция заявила, что все они граждане Китая.

В ходе расследования выяснилось, что контейнер прибыл в английский порт Пурфлит из бельгийского Зебрюгге. По данным следователей, грузовик прибыл в Пурфлит из Дублина. Ранее сообщалось, что он зарегистрирован в болгарской Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Водитель грузовика был задержан.

Прицепленный к тягачу трейлер оказался рефрижератором, температура в нем опускается до –20°С.

О ЧП — в публикации “Ъ” «Китай присоединился к расследованию трагедии в Эссексе».