Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений, сообщили источники “Ъ”. Сейчас следствие рассматривает несколько версий случившегося. По одной из них, солдата могли преследовать из-за его национальности.

По уточненным данным, массовое убийство произошло в войсковой части 14258, которая охраняет закрытого территориального образования «Горный» Забайкалья.

Новые подробности дела — в материале “Ъ” «Разрядил автомат в сослуживцев».