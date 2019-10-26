Президент Украины Владимир Зеленский сменил губернатора Луганской области. Новым председателем Луганской областной государственной администрации президент своим указом назначил Сергея Гайдая. Он сменил на этом посту Виталия Комарницкого, который возглавил Луганскую область в июле 2019 года.

Ранее господин Гайдай руководил Мукачевской райадминистрацией, работал в Киевском горсовете, а также был советником главы Обуховской райгосадминистрации.

В эти дни президент Украины посещает Донбасс. Сегодня он общался с добровольцами в населенном пункте Золотое в Луганская области.