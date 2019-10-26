Каховская линия метро закрыта из-за строительства Большой кольцевой линии

С 26 октября Каховская линия московского метрополитена полностью закрывается в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ). Станции Каширская, Варшавская и Каховская будут реконструированы и вновь откроются уже в составе БКЛ.

На время реконструкции ветки будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро. Автобусы начнут ходить с 5:30 до 1:00.

Напомним, на БКЛ будет 31 станция. Протяженность всей линии составит 69 км, что сделает ее самым длинным кольцом метро в мире. Полностью БКЛ планируется запустить в 2023 году.

О транспортных планах столичных и подмосковных властей — в материале “Ъ” «Подземка не выйдет за пределы Москвы».