Большую кольцевую линию метро в Москве запустят в 2023 году

Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метрополитена будет запущена полностью в 2023 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день построено 75% тоннелей.

«Сегодня работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, работают десятки проходческих комплексов, которые уже построили 75% всех тоннелей»,— сказал заместитель мэра (цитата по «Интерфаксу»).

Основные работы по строительству БКЛ планируется завершить в 2022 году. До конца этого года будут достроены две станции кольца — «Лефортово» и «Авиамоторная». Всего на БКЛ, протяженность которой составит 70 км, будет 31 станция. БКЛ станет самым длинным кольцом метро в мире.

О транспортных планах столичных и подмосковных властей — в материале “Ъ” «Подземка не выйдет за пределы Москвы».