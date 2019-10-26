СК проверит факты неуставных отношений в части, где тюменский солдат расстрелял сослуживцев

Предварительная проверка подтвердила существование неуставных отношений в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, пишет telegram-канал Mash. В результате инцидента погибли восемь человек, двое ранены. По данным канала, СК проверит руководство части, которое допустило эту трагедию.

Как указывает Mash, погибшие и пострадавшие были из личного состава подразделения немедленного реагирования. Шамстудинов отстрелял в них две обоймы. Стрелявший задержан. Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Рамиль Шамсутдинов родом из поселка Вагай Тюменской области, на службе он был четыре месяца. Ранее военные предполагали, что трагедия произошла из-за нервного срыва солдата, который связан с его личными проблемами.