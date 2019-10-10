Смольный продлил конкурс на проектирование «коричневой» ветки метро

Комитет по государственному заказу объявил новые сроки конкурса на проектирование Красносельско-Калининской линии метрополитена (шестая, «коричневая» ветка) от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» (включает в себя четыре станции: «Брестская» «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна») протяженностью 7,4 км. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Итоги конкурса подведут в конце октября.

Ранее УФАС по Санкт-Петербургу предписала комитету по развитию транспортной инфраструктуры повторно рассмотреть вторые части заявок на конкурс. Согласно протоколу, опубликованному на портале 7 октября, обе заявки были отклонены. В конкурсе участвовали АО «Метрогипротранс» и ОАО «Ленметрогипротранс».

В сентябре УФАС по Петербургу по жалобе «Метрогипротранса» приостановило конкурс на разработку проектной документации для участка Красносельско-Калининской линии городского метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна» на этапе подписания контракта.

В конкурсе, который проводился в два этапа, участвовали две компании: АО «Метрогипротранс» (Видное, Московская область) и ОАО «НИПИИ "Ленметрогипротранс"» (Санкт-Петербург). Оба участника по итогам рассмотрения первых частей их заявок (10 сентября) прошли во второй этап отбора. Однако по результатам рассмотрения вторых частей заявок, 17 сентября, заявка «Метрогипротранса» была признана не соответствующей условиям торгов. Комиссия решила, что банковская гарантия «Метрогипротранса» не соответствует правилам. Контракт было рекомендовано заключить с петербургской компанией.

«Ленметрогипротранс» предложил выполнить работы за 743,6 млн рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 990,1 млн руб.

Как сообщал “Ъ-СПб”, московское АО «Метрогипротранс» предложило приобрести блокирующий или контрольный пакет акций петербургского ОАО «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ). Компания является держателем еще 8,5% акций ЛМГТ.

Яна Войцеховская