Жизненно важные лекарства «растворились» на черном рынке

Врача из Санкт-Петербурга подозревают в торговле лекарствами от рака на черном рынке. На него уже заведено уголовное дело. По данным следствия, бывшая заведующая клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии получила взятку в особо крупном размере. Она якобы договорилась с сотрудником фармкомпании и выписывала фиктивные рецепты на жизненно важные препараты. Насколько распространены такие схемы? И как с ними бороться? Тему продолжит — Яна Лубнина.

Одна пачка препарата Ритуксимаб, который жизненно важен для онкобольных, стоит почти 100 тыс. руб. До 2014 года в Россию его поставляла единственная компания «Рош». Именно с ее сотрудником Владиславом Александровым, как утверждает следствие, вступила в сговор бывшая заведующая клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии в Санкт-Петербурге.

За определенную плату врач выписывала рецепты, а Александров получал их в аптеке для льготников и выставлял на продажу. Самого Александрова еще в мае обвинили в хищении и нелегальном сбыте лекарства, но тот пошел на сделку и получил лишь два года условно. Всего, как удалось установить, менеджер заполучил Ритуксимаба на 64 млн руб., то есть почти 700 пачек.

Впрочем, врач от этой суммы получила лишь 500 тыс. руб. Но ее положение ухудшает то, что она была должностным лицом. Хотя исход будет зависеть в первую очередь от степени ее вовлеченности в преступную схему, говорит руководитель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Потребуется уточнение, врач имел отношение к распространению или к перепродаже этих препаратов, или, на самом деле, считал, что он получает денежные средства за то, что он выписывает им пациентам. Если подтвердится, что эти препараты похищались, а потом реализовывались при участии врача, то это может быть несколько более жестким вариантом для доктора. Все зависит от того, как следствие будет собирать доказательства, и как будут себя вести фигуранты этого дела».

Примечательно, что деньги на счет врача поступали напрямую со счета «Рош». В самой компании журналистам заявили, что деньги врачам действительно платят, но исключительно в рамках договорных отношений. Например, за участие в различных медицинских конференциях. К тому же производитель и сам борется с любыми черными схемами, а по делу с Ритуксимабом активно сотрудничает со следственными органами.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский напоминает, что со следующего года в России начнет действовать обязательная маркировка лекарств. По его мнению, это единственный способ побороть черный рынок – и установить его нынешние масштабы: «Эта схема стала причиной создания маркировки. В России препараты, которые вообще не должны попадать на вторичный рынок и продаваться за деньги, там почему-то появляются. Пациент, которому этот препарат был назначен, его не получил.

Это вообще такое медицинское должностное преступление: человек, может быть, погиб из-за того, что ему не дали препарат».

Соучастниками преступления якобы могли стать более 40 врачей. Всех их сейчас проверяют на причастность к схеме. Так что, видимо, заведующая отделением — не последний фигурант дела о сбыте льготных лекарств.

В материалах уголовного дела также сказано, что закупленные по госконтрактам препараты перепродавали не только в Петербурге, но и в Москве, Свердловской и Тюменской областях. При этом условия хранения зачастую не соблюдались, и многим пациентам препарат не помогал.