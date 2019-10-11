В Минздраве заявили о неэффективных протоколах лечения в онкоцентре имени Блохина

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра им. Блохина — в НИИ детской онкологии и гематологии. Результаты проверки были озвучены в четверг. По данным комиссии, работавшей в НИИ, «врачи использовали неэффективные протоколы лечения детей». Уволившиеся ранее из центра врачи, выступившие против оптимизации центра, негативно отреагировали на выводы Минздрава, отметив, что результаты их лечения «являются лучшими по России».

Члены комиссии Минздрава, которая проводила проверку в НИИ детской онкологии и гематологии в четверг рассказали о выявленном «списке нарушений». Как заявил главный внештатный гематолог Минздрава Александр Румянцев, пациентов лечили по неэффективным протоколам (рекомендации, поддерживающие решения врачей о медицинском обслуживании — “Ъ”), а истории болезней составлялись с нарушениями.

Напомним, 1 октября в Минздраве сообщили о создании комиссия для проверки деятельности НИИ детской онкологии и гематологии центра им. Блохина была создана после появления на сайте независимого профсоюза «Альянс врачей» видеообращения четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии. Тогда из центра уволились все врачи отделения гематологии и трансплантации, в том числе создавший его 20 лет назад Георгий Менткевич. Врачи в своем заявлении потребовали отставки нового руководителя центра Светланы Варфоломеевой, которая, по словам врачей, создала в институте «напряженную обстановку». Они заявили, что госпожа Варфоломеева «занялась аппаратной борьбой», «непрозрачно распределяет зарплаты», «выдавливает неугодных сотрудников», чем «дестабилизирует работу всей онкологической службы в стране, поставив под угрозу жизни детей».

«Врачи использовали немецкие протоколы — статистика и исследования показывают, что они эффективны,— прокомментировала “Ъ” выводы комиссии председатель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.— Коллектив возмущен этими заявлениями: комиссия не может оценивать неэффективность протоколов, не объясняя, на чем она основывается». Недавно уволившаяся из НИИ детский онколог Наталья Субботина заявила “Ъ”, что «все протоколы утверждены учебным советом»: «Экспериментальные протоколы проходили в рамках научно-исследовательских работ, тоже подтвержденных Минздравом». Говоря о прошедшей в четверг пресс-конференции комиссии Минздрава она сообщила, что уволившихся врачей «на нее никто не звал».

«С приходом Светланы Варфоломеевой мы должны были делать все по-другому, хотя проработали по 20 лет, и у нашего центра отличные показатели выживаемости»,— заявила “Ъ” госпожа Субботина. Отметим, что 1 октября в заявлении Минздрава сообщалось, что требования, которые предъявляет к коллективу госпожа Варфоломеева, «соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных»: «Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны».

Ранее на пресс-конференции уволившихся врачей, которая состоялась 30 сентября 2019 года, Георгий Менткевич заявил, что «до последних трех месяцев никаких претензий к нашим результатам, которые являются лучшими по России, не было». «Уже десять лет основным принципом работы в онкоцентре было соблюдение самых высоких международных стандартов лечения детей,— сказал он.— У нас работает отделение химиотерапии и гемобластоза — единственное в стране, где дети с острым лимфобластным лейкозом в стране получают такое же лечение, как в Германии. Выживаемость этих больных достигает более 85% процентов, от лимфросаркомы излечивается более 96% детей».

Как сообщили члены комиссии, в ходе проверки они встретились с 52 сотрудниками детского отделения (Всего в НИИ детской онкологии работает около 250 человек.— “Ъ”): 47 человек сказали, что не ощущают «атмосферу страха». «Они говорят, что хоть она и строгий руководитель, но не нарушает этики в отношении коллектива, и считают ее указания полезными для развития центра»,— заявила председатель комиссии, директор департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина. По ее словам, в настоящее время от сотрудников центра поступило восемь заявлений об увольнении, четыре из которых удовлетворены и еще четыре находятся в стадии рассмотрения: «На их места пришли профессиональные врачи. Они уже приступили к работе. Жалоб на лечение от родителей не поступало». Заведующий отделением общей онкологии Анатолий Казанцев рассказал журналистам, что «никаких страхов, упреков, "насилия" на врачей со стороны Светланы Варфоломеевой не было».

Члены комиссии заявили, что не нашли оснований для увольнения госпожи Варфоломеевой и рекомендовали директору центра Ивану Стилиди «поддержать ее деятельность». По словам Анастасии Васильевой, по итогам пресс-конференции членов комиссии врачи и родители пациентов детского центра намерены выпустить обращение.

Елизавета Михальченко