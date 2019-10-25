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Фото: Екатерина Тарасова / Коммерсантъ

Развитием речных перевозок «Валдаем» в Нижегородской области займется «Водолет»

Создана новая компания для эксплуатации судов

В Нижегородской области ведется работа по созданию ООО «Компания по развитию скоростного судоходства “Водолет”», сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном минтрансе. Она будет эксплуатировать суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» на правах аренды и развивать речное сообщение.

В будущем навигационном сезоне планируется сохранить рейсы из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево. Возможно, будут созданы межрегиональные рейсы и рейсы из аэропорта Стригино в центр Нижнего Новгорода. До конца текущего сезона, напомним, эксплуатацией «Валдая» занимается Борский губернский колледж.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Водолет» зарегистрирована в августе 2019 года в Нижнем Новгороде на улице Рождественской. Гендиректором является Юрий Пупков, собственником – самарское ООО «Волготранс», которое на 99% принадлежит самарскому бизнесмену, президенту Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Сергею Фофанову. «Волготранс» уже заключил договор лизинга на покупку четырех судов. После получения «Водолетом» необходимых разрешительных документов, все «Валдаи» будут переведены на его баланс.

Анастасия Еремина


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