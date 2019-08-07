Крыльями по воде писано

Правительство Нижегородской области намерено создать совместное предприятие с самарским ООО «Волготранс», которое будет заниматься речными перевозками с использованием пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай». ­Региональные власти обещают, что маршрутная сеть, состоящая сейчас из двух направлений выходного дня, на которых курсирует одно судно, вырастет и может стать межрегиональной. Участники рынка речных перевозок считают: чтобы окупить эксплуатацию судов стоимость 100 млн руб., необходимо использовать их в ежедневном режиме на протяжении всей навигации.



Во вторник судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» совершило первый экскурсионный рейс по маршруту Нижний Новгород — Городец. В ближайшие недели этот маршрут станет регулярным, но пока будет работать только по выходным дням. Об этом “Ъ-Приволжью” рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время первой туристической поездки. Пассажирские перевозки на «Валдае» до Городца по субботам и Макарьевского монастыря по воскресеньям станут регулярными с 10 августа. Пока на этих маршрутах будет работать одно судно, находящееся в собственности областного правительства и в оперативном управлении ГБПОУ «Борский Губернский колледж». «Это учебное заведение имеет лицензию на проведение речных пассажирских перевозок. Поэтому мы сочли уместным пока поставить "Валдай 45Р" на баланс колледжа. В ближайшие три месяца мы посмотрим пассажиропоток, загрузку, что позволит просчитать финансовую модель для создания совместного предприятия с ООО «Волготранс», которое заключило договор лизинга на покупку четырех аналогичных судов. После того, как новое СП получит все необходимые разрешительные документы, все суда будут переведены на его баланс», — пояснил заместитель губернатора.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, договор льготного лизинга на строительство и поставку четырех судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» был заключен между АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК), АО «Машпромлизинг» и ООО «Волготранс» в конце декабря 2018 года. Договор реализуется в рамках программы Минпромторга РФ «Лизинг морских и речных гражданских судов». Стоимость контракта не раскрывается.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, областные власти намерены проработать целую серию маршрутов, на которых будет использоваться «Валдай 45Р». Суда планируется запустить в Кстово, Лысково и Павлово. «Кроме того, в 2020 году, когда в регионе будет уже пять „Валдаев“, можно будет говорить об организации межрегиональных перевозок в Муром, Кострому и, может быть, в Казань», — рассказал глава региона.

Пока внутрирегиональные перевозки будут ориентированы на туристов, хотя еще осенью 2018 года в областном минтрансе допускали возможность их использования на регулярных пассажирских маршрутах. При этом в министерстве понимали, что без дотирования эти маршруты первое время существовать не смогут. По словам Сергея Морозова, пока маршрут проходит тестирование и определяется реальная себестоимость рейса, говорить об объемах дотаций преждевременно. «Но в любом случае на первом этапе дотации придется выделять, чтобы закрыть выпадающие доходы предприятия. Продолжаться это будет до тех пор, пока предприятие не раскручено, и при условии, что максимальная загрузка судов составляет 70%. Если она будет выше, возможно, обойдемся и без дотаций», — уточнил заместитель губернатора.

Генеральный директор ЦКБ по СПК Сергей Итальянцев рассказал, что второй «Валдай», предназначенный для Нижегородской области, уже проходит регистровые испытания. Третье судно выйдет на испытания в сентябре. В начале октября они уже смогут выйти в пробные рейсы. Еще два «Валдая» пока находятся в стадии строительства, но к навигации 2020 года они будут готовы начать работу. В зависимости от пожеланий заказчика по комплектации стоимость строительства одного судна оценивается в 110-115 млн руб. В начале лета 2019 года два «Валдая» были поставлены в Ханты-Мансийский автономный округ, где перевозят пассажиров между столицей ХМАО и Сургутом. Если будут заказы, предприятие готово увеличить производственные мощности для выпуска «Валдаев» и «Метеоров» нового поколения. Строительство первого «Метеора» начнется в декабре 2019 года и завершится в 2021-м.

По мнению генерального директора группы компаний «Гама» (туристический оператор) Дмитрия Галкина, первый рейс «Валдая» и возобновление перевозок на этом виде транспорта является знаковым событием для Нижегородской области. В годы СССР суда на подводных крыльях активно использовались для перевозок пассажиров внутри области. «Сегодня в таком крупном городе судно можно использовать, чтобы связать по реке Автозаводский и Сормовский районы с центром Нижнего Новгорода. Если привязать эти маршруты к другим видам транспорта и ввести единый проездной билет, это было бы очень востребовано», — уверен господин Галкин. Дмитрий Галкин напомнил, что «Валдаи» — достаточно дорогие суда: «Чтобы вернуть вложенные средства, необходимо эксплуатировать судно в период навигации каждый день. Только в этой ситуации появляется реальная экономика, судно начинает себя окупать. Только на разовых маршрутах по выходным дням оно себя не окупит. Пока региональные власти начинают с малого, это должно подсказать, куда в этом проекте можно двигаться дальше, как сделать его регулярным и с каким количеством рейсов».

Напомним, в 2014 году в Нижнем Новгороде уже предпринимались попытки организовать речной маршрут на речном трамвайчике от микрорайона Юг в Автозаводском районе до Александровского сада в Нижегородском структурой группы компаний «Логопром — Борский перевоз». Сначала стоимость проезда составляла 40 руб. и частично субсидировалась из бюджета, однако позже из-за отсутствия дотаций компания подняла цену до 100 руб., и через несколько недель движение по маршруту прекратилось.

Андрей Репин