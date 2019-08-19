На содержание нижегородского «Валдая 45Р» потребовались дополнительные средства из бюджета

Министерство транспорта Нижегородской области предлагает выделить ГБПОУ «Борский Губернский колледж» дополнительные 9 млн руб. на содержание судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом замминистра Максим Подовинников заявил в ходе заседания комитета по транспорту и дорожному хозяйству в областном законодательном собрании.

Он пояснил, что судно получено Нижегородской областью бесплатно, однако для получения всех необходимых документов, ввода его в эксплуатацию и набор команды потребовались дополнительные средства. До конца навигации эксплуатацией «Валдая 45Р» буде заниматься «Борский Губернский колледж». Параллельно идет создание СП, которому судно будет передано на правах аренды.

Также господин Подовинников сообщил, что на сегодня услугами судна на подводных крыльях уже воспользовались более 500 человек. «Глубина продаж билетов на достигла середины октября. Это либо сразу покупка билетов, либо бронирование. Кроме того, ведется работа с туристическими фирмами. Одна из них уже полностью забронировала судно на 15 сентября»,- рассказал замминистра.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, регулярные пассажирские перевозке на судне на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижегородской области начались 10 августа. Пока только одно судно ходит в Городец и Макарьево. Планируется, что в 2020 году в Нижегородской области будет работать уже пять судов «Валдай 45Р». Региональные власти намерены проработать для них серию маршрутов. В пределах области такие суда планируется запустить в Кстово, Лысково и Павлово, на межрегиональных линиях - в Муром, Кострому и Казань. В ближайшие три месяца региональные власти намерены изучить пассажиропоток и загрузку судов, чтобы просчитать финансовую модель для создания совместного предприятия с ООО «Волготранс», которое заключило договор лизинга на покупку четырех аналогичных судов. После того, как новое СП получит все необходимые разрешительные документы, все суда будут переведены на его баланс.

Андрей Репин