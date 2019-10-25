Альфа-банк объяснил блокировку 100 млрд рублей у сторонницы Навального в Екатеринбурге

Филиал Альфа-банк в Екатеринбурге объяснил причину ареста личного банковского счета сотрудницы штаба Алексея Навального Виктории Райх. «Альфа-банк не допускает каких-либо нарушений при исполнении постановлений судов и совершает действия в их точном соответствии с вынесенным судом актом. Отображение суммы “9 999 999 999,99” происходит на кратковременный период вследствие технических особенностей процедуры блокировки арестованной суммы»,— пояснили в банке.

Напомним, накануне на банковских счетах госпожи Райх появились задолженность общей суммой около 100 млрд руб. Аналогичная ситуация произошла с бывшей активисткой штаба Полиной Грейсман. Ее банковский счет «арестовали три раза по 75 млн руб.». Аналогичная ситуация произошла и в других регионах России, в частности, в Челябинске и Уфе.

Активисты связывают арест своих банковских счетов с расследованием уголовного дела по ст.174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), которое было возбуждено СКР 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц средства в размере около 1 млрд руб.