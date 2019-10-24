На счетах сотрудников региональных штабов Навального заблокировали миллионы рублей

На счетах сотрудников штабов Алексея Навального более чем в десяти регионах России заблокированы суммы до 10 млрд руб. Как рассказали “Ъ” в некоторых из штабов, аресты накладывались и раньше. С проблемами столкнулись те, кто проходит по уголовному делу о легализации доходов, якобы полученных преступным путем.

Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева сообщила, что банки сегодня заблокировали счета примерно десяти волонтеров штаба, к которым сотрудники полиции 15 октября приходили с обыском или планировали прийти. У самой госпожи Чанышевой и юриста штаба Федора Телина счета не арестованы. Один из волонтеров, Денис Королев, в Facebook выложил скриншоты блокировки счетов в Сбербанке и Альфа-банке и переписок с банками. Сбербанк заблокировал ему 75 млн руб., а Альфа-банк — около 10 млрд руб.

«Когда нам приходят документы об аресте, мы их проверяем.— объяснили в Альфа-банке блокировку многомиллардной суммы.— И на это время можем установить максимально возможную сумму остатка, как ограничительную меру. После проверки сумму скорректировали уже согласно сумме ареста, указанной в поступившем постановлении».

Как сообщила «Ъ-Удмуртия» координатор штаба Алексея Навального в Ижевске Резеда Абашева, все банковские счета, включая кредитные, сегодня заблокировали у нее самой, сотрудницы штаба Анастасии Синельниковой, а также у бывшего работника Олега Васильева. У каждого заблокирована сумма 75 млн руб. «В случае с Настей Синельниковой арест наложен и на ту карту, куда приходят алименты на ее маленького ребенка. У него серьезное заболевание, и сейчас семья осталась без средств на жизнь»,— рассказала госпожа Абашева.

В Казани банковский счет был заблокирован у заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева еще 12 сентября: баланс карты ушел в минус 75 млн руб. Также у сотрудника казанского штаба Алексея Навального Олега Емельянова в тот день по решению Басманного суда Москвы было арестовано 8 тыс. руб. Сегодня счета ни у кого из активистов не блокировали, сообщили “Ъ” в местном штабе оппозиционера.

В Краснодаре суд заблокировал счета риэлтора Никиты Изюмова (политолог по образованию, организатор «Екатеринодарского дискуссионного клуба»). «Наш ненаглядный Басманный суд Москвы наложил арест на мои счета на 75 млн руб., на такую же сумму, что и всем, к кому приходили с обысками,— написал он в Facebook.— К человеку, не имеющему отношению вообще к деятельности любых структур Навального, не только с обыском пришли, но и арестовали счета. Благо там ничего не было, знал, что такая практика имеется, но не верил».

В Саратове после сентябрьских обысков были наложены аресты на счета бывшего координатора городского штаба Александра Зыкова 14 сентября и волонтера штаба Ольги Кузнецовой 12 сентября. На банковских картах господина Зыкова арестовали по 75 млн руб., на дебетовых картах госпожи Кузнецовой арестовали по 999,99 млн руб.

У сотрудницы штаба Алексея Навального в Твери Натальи Малаховой и волонтера штаба Никиты Петухова списали с банковских счетов Сбербанка по 75 млн руб. Кроме того, у госпожи Малаховой списали 10 млрд руб. со счета в Альфа-банке. Она рассказала “Ъ”, что ей не смогли объяснить в кредитной организации, «откуда взялась такая сумма». После обращения в банк сумма взыскания уменьшилась до 75 млн руб.

Видеооператор челябинского штаба Юрий Прудников и бывший сотрудник организации Георгий Пивоваров сегодня обнаружили, что на их личных банковских счетах появились задолженности в размере 9 млрд руб. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», господин Прудников был задержан на прошлой неделе после обысков в квартирах по месту прописки и месту жительства. Сам господин Прудников заявил, что проходит свидетелем по уголовному делу о легализации незаконных доходов ФБК. Его допрашивали о личных финансовых активах, интересовались, есть ли у него биткойн-кошелек. После этого у него были изъяты все банковские карты.

После обысков в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге, которые прошли 13 сентября, были заблокированы счета координатора избирательной кампании Александра Шуршева, его заместителя Ольги Гусевой, сотрудника штаба Михаила Борисова и главы «Альянса учителей», сторонника штаба Даниила Кена. У всех — минус 75 млн руб. По словам координатора тамбовского штаба Дианы Рудаковой, после обысков 12 сентября на счетах трех сотрудников и одного волонтера оказалось по 75 млн руб. задолженности. 15 октября обыски прошли еще у одного тамбовского волонтера, сегодня его счета были заблокированы на аналогичную сумму.

В Воронеже с блокировками столкнулись четыре сотрудника штаба и один волонтер, у всех на счетах по минус 75 млн руб. «Блокировали одномоментно в сентябре. При этом заблокировали даже карточку нашего волонтера, на которую приходила пенсия. У меня заблокировано три счета, в том числе валютные. На каждом по минус 75 млн руб., то есть в сумме минус 225 млн руб.»,— уточнил юрист воронежского штаба Данил Новиков.

У сторонников Навального в Белгороде блокировки также произошли одномоментно в сентябре. С ними столкнулись пять человек.

У сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Кроме того, об обнаружении задолженности сообщила бывшая активистка штаба Полина Грейсман, банковские счета которой «арестовали три раза по 75 млн». В середине октября у нее в квартире прошли обыски — изъяли ноутбук и телефон.

Активисты связывают арест своих банковских счетов с расследованием уголовного дела по ст. 174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), которое было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) 3 августа. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. По некоторым данным, в рамках этого дела в начале сентября в Екатеринбурге прошли обыски в штабе политика, а также у сотрудников.

О претензиях СКР к сторонникам Алексея Навального — в публикации “Ъ” «Единый день обысков».

Андрей Прах, Воронеж; Сергей Петунин, Саратов; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Михаил Красильников, Ижевск; Александр Тихонов, Ярославль; Булат Баширов, Уфа; Кирилл Антонов, Казань; Карина Кальярова, Челябинск; Анна Перова, Краснодар; Дмитрий Спиридонов