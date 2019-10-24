У сторонницы Навального в Екатеринбурге арестовали счета на 100 млрд рублей

У сотрудницы штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктории Райх на личных банковских счетах появились задолженности общей суммой около 100 млрд руб. Об этом госпожа Райх сообщила на своей странице в Facebook. «Раньше особо не искала общения в соцсетях, но вот сегодня задумалась и поняла: хочу замуж. Ищу уверенного в себе состоятельного и состоявшегося мужчину, который не побоится взять в жены отчаянную девушку с таким приданым»,— написала она.

Кроме того, об обнаружении крупной задолженности сообщила бывшая активистка штаба Полина Грейсман, банковские счета которой «арестовали три раза по 75 млн». В середине октября у нее в квартире прошли обыски — изъяли ноутбук и телефон. Как заявила госпожа Грейсман, банковские карты она завела после ухода из штаба Алексея Навального.

Активисты связывают арест своих банковских счетов с расследованием уголовного дела по ст.174 УК РФ («Отмывание денежных средств»), которое было возбуждено СКР 3 августа. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный Алексеем Навальным, получил от третьих лиц «крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте». Как считает СКР, эти средства в размере около 1 млрд руб. были приобретены преступным путем. По некоторым данным, в рамках этого дела в начале сентября в Екатеринбурге прошли обыски в штабе политика, а также у сотрудников.

Подробнее об обысках — в материале «Следы отмывания искали на Урале»

Анастасия Реутова