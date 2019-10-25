Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП

В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правительство, напротив, получает информацию о положительной динамике, отметил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тыс. юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России. При этом наибольшее количество банкротств зафиксировали в крупных регионах: в Москве и Московской области, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

«У нас таких данных нет, это странно, нам поступает позитивная информация. Кто там это сказал? Спасибо вам за вопрос, мы проверим»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о том, не вызывает ли такая ситуация тревогу у Кремля.

Напомним, в Госдуме подготовили послабления для бизнеса — ограничить рост налогов уровнем инфляции, однако самих предпринимателей такие нововведения не очень радуют.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Малым предприятиям вменяют ограниченный налог».