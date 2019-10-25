Вопрос о запуске тактовой электрически в Кудрово прорабатывается

Правительство Ленобласти и руководство ОАО «РЖД» прорабатывают вопрос о запуске тактового движения электричек до Кудрово. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, запуск поездов не должен отразиться на автомобильном движении. Область, в свою очередь, должна достроить две дороги в Кудрово, сообщает «Интерфакс». Конкретных сроков и объемов финансирования тактового движения господин Дрозденко не назвал.

По данным информационного агентства, основным вопросом в обсуждении является размещение станции в Кудрово. Александр Дрозденко считает тактовое движение электричек хорошим вариантом сообщения до момента открытия метро в Кудрово.