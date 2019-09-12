Михаил Москвин: Власти Ленобласти не поддерживают проект трамвайной линии до Кудрово

Проект строительства метро в городе Кудрово в Ленобласти является стратегическим. Петербург и область продолжают работу над проектом. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

По его словам, привлечение федеральных денег на строительство линии обоснованно и ранее подтверждено. Будет приложен максимум усилий, чтобы станция метро в Кудрово в 2025 году открылась. При этом господин Москвин добавил, что власти региона и многие жители Кудрово не поддерживают сомнительный и дорогой проект прокладки трамвайных линий «по подоконникам» домов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Минтранс РФ не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метрополитена в Кудрово, а сроки ввода станции могут сдвинуться.