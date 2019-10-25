Сенаторы США сочли TikTok угрозой национальной безопасности

Сенаторы США Чарльз Шумер и Том Коттон направили письмо главе национальной разведки с просьбой начать расследование в отношении сервиса TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. Сенаторы считают, что растущая популярность сервиса в США угрожает национальной безопасности страны.

Приложение TikTok было разработано и запущено в 2016 году китайской компанией Bytedance Technology. Оно позволяет снимать короткие видео с использованием спецэффектов и пользуется огромной популярностью, особенно среди подростков. У него более 500 млн пользователей в мире.

«Несмотря на заверения ByteDance, что TikTok не работает в Китае и хранит данные американских пользователей в США, компания ByteDance по-прежнему обязана подчиняться законодательству Китая»,— говорится в письме. Китайские власти, утверждают сенаторы, требуют от местных компаний сотрудничать со спецслужбами страны: «Со 110 млн скачиваний только в США TikTok является контрразведывательной угрозой, которую мы не можем игнорировать».

В самой компании не стали комментировать письмо сенаторов, сославшись на то, что пока не видели деталей запроса о проведении расследования против TikTok.

Летом нынешнего года Роскомнадзор начал анализировать контент в приложении TikTok на наличие запрещенной информации. Поводом для проверки стали обращения граждан, отраслевых ассоциаций и данные СМИ. Позднее TikTok пообещала соблюдать законы РФ и сотрудничать с российскими органами власти, чтобы обеспечить позитивную и безопасную работу приложения.

Кирилл Сарханянц